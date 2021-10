Koh-Lanta : Coumba éliminée aux ambassadeurs... Un rebondissement inédit !

Ce mardi 19 octobre 2021, TF1 diffuse le huitième épisode de Koh-Lanta, La Légende. C'est déjà la réunification ! Phil est l'ambassadeur jaune, Laurent est l'ambassadeur rouge. Après avoir assisté à l'affrontement entre Ugo, Clémence et Clémentine – définitivement éliminée après son échec –, ils ont une nouvelle mission... Résumé de cette folle soirée présentée par Denis Brogniart.

Les ambassadeurs

Surprise ! Laurent et Phil ne sont pas les deux seuls à discuter : Clémence et Ugo, qui ont remporté les épreuves des bannis, réintègrent l'aventure et sont eux aussi ambassadeurs ! Et ils ont une règle à respecter : ils doivent se mettre d'accord à la majorité (soit au moins trois d'entre eux) sur le nom de la personne à éliminer. S'ils n'y parviennent pas, Denis Brogniart procèdera à un tirage au sort entre Phil et Laurent, les deux ambassadeurs des équipes et l'un d'eux quittera le jeu !

Laurent avance le nom de Christelle. Clémence valide : ce serait là pour elle une manière de prendre sa revanche sur celle qui l'a trahie. Elle évoque également Coumba, en qui elle avait confiance et qu'elle tient pour responsable de son élimination. Ugo se contentera d'un des deux noms. Par contre, Phil, qui a promis aux jaunes qu'il irait à la boule noire, refuse de désigner un membre de son équipe.

Réunification et retour de l'île des bannis

Les Lanta Naï jaunes quittent leur île pour rejoindre celle des Korok rouges, qui devient l'île de la tribu blanche. L'heure est aux retrouvailles ! Jade raconte les trahisons d'Alexandra et Alix à ses deux alliées de départ, Coumba et Christelle.

De son côté, Coumba s'agace : Alix a pris sa canne à pêche sans lui demander. Elle file la récupérer. Les premières tensions entre filles sont palpables. "On va tous jouer les hypocrites aujourd'hui", lâche même Coumba face caméra, alors qu'elle ne sait pas encore qui a été éliminé.

Et c'est justement l'heure du verdict ! Tous sont d'abord très surpris de voir débarquer Laurent, Phil, Clémence et surtout Ugo, éliminé au tout premier conseil de l'aventure ! Ils racontent leur rencontre et leurs discussions. Clémence, Ugo et Laurent ont choisi d'éliminer Coumba. Phil n'était pas d'accord mais la majorité l'a emportée. Elle demande des explications, Clémence s'exécute et confie que le rôle de Coumba reste flou. Elle évoque aussi le moment où Claude est revenu de son confort avec Teheiura et Phil et qu'il a annoncé avoir appris que certaines filles jaunes voulaient éliminer les hommes les plus forts (une ruse, en réalité). Candice et Clémence étaient visées, tandis que Coumba, instigatrice du mouvement, a fait profil bas...

Elle s'en va déçue... et à la surprise de se retrouver sur l'île des bannis ! C'est une nouvelle aventure qui commence pour Coumba. Elle affrontera les prochains éliminés et l'aventurier vainqueur pourra réintégrer le jeu au moment de la course d'orientation !