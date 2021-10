Koh-Lanta : Clémentine éliminée, elle lâche une bombe avant de partir !

Dans Koh-Lanta, La Légende, c'est déjà l'heure de la réunification ! Le septième épisode du célèbre jeu de survie diffusé ce mardi 12 octobre 2021 est marqué par le choix des ambassadeurs dans chaque équipe, mais aussi le tout dernier affrontement sur l'île des bannis ! Les deux gagnants parmi Ugo, Clémentine et Clémence auront la chance de faire leur grand retour sur le camp blanc. Résumé de cette folle soirée, présentée par Denis Brogniart.

L'île des bannis

Clémence, éliminée lors du dernier conseil jaune, rejoint Ugo et Clémentine sur l'île des bannis. Elle raconte son élimination à l'unanimité et la nouvelle alliance de Coumba et Christelle avec Claude. De son côté, Clémentine est démoralisée... Elle fond même en larmes en apprenant que Claude a balancé, à son retour de confort avec Teheiura des rouges, que certaines filles, dont elle, avaient pour but d'éliminer les hommes les plus forts. "C'est dégueulasse", regrette-t-elle.

Jeu de confort

La mission du jour est la suivante : rapporter le plus vite possible un coffre métallique pesant 120 kilos et le placer au sommet d'un plan incliné. Le coffre est immergé dans une cage sous l'eau, il faut donc d'abord détacher la corde qui le maintient puis ouvrir la trappe avant de ramener le coffre sur le sable, où une dernière étape du parcours les attend. La récompense est alléchante : des pizzas ! Deux reines, à savoir au jambon entre autres, et deux végétariennes aux légumes.

Tirage au sort oblige, Teheiura et Jade ne jouent pas chez les rouges. L'épreuve se joue au coude à coude, mais c'est finalement les rouges qui remportent le jeu ! Ils dégustent leurs pizzas sur le camp avec bonheur.

Les ambassadeurs

Après le confort, c'est déjà l'heure de désigner les ambassadeurs ! Les Korok rouges s'accordent sur le nom de Phil. De leur côté, les Lanta-naï jaunes désignent Laurent comme ambassadeur. Mais tous ne sont pas d'accord : chez les jaunes, Christelle et Coumba font plus confiance à Jade, leur alliée de départ. Et sur le camp rouge, Jade, Alexandra et Alix se demandent si elles ont fait le bon choix... "On a pris une décision trop rapidement", regrette Jade.

Laurent et Phil retrouvent Denis Brogniart... sur l'île où s'affrontent les bannis ! D'ailleurs, Ugo, Clémentine et Clémence rejoignent les deux ambassadeurs et vont s'affronter devant eux sur l'épreuve des dominos. Les trois naufragés doivent disposer sur une planche, trente-et-un dominos de manière à ce qu'en poussant le premier, le dernier tombe dans un panier installé à l'autre extrémité de la planche. Difficulté supplémentaire : ils doivent enjamber un quadrillage juste à côté de la planche à chacun de leur mouvement. Si le quadrillage bouge, la planche aussi... et les dominos tombent.

Après plusieurs loupés, c'est l'incroyable Ugo qui ressort victorieux de cette ultime épreuve des bannis ! Clémence arrive en deuxième position et est elle aussi sélectionnée pour réintégrer l'aventure. Tous les deux sont intouchables au premier conseil de la tribu blanche. Clémentine est donc définitivement éliminée.

Avant de quitter le jeu, Clémentine règle ses comptes. Devant Ugo, Clémence, Laurent et Phil, elle se livre à coeur ouvert. "Coumba a monté la mayonnaise (...) et c'est la première à s'allier à Claude", lance-t-elle, assurant que son ancienne camarade avait même exprimé son souhait "d'éliminer les meilleurs".

Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite...