Koh-Lanta All Stars : Candice éliminée, Coumba et Christelle brisent le pacte, nouvelle trahison !

Cindy, Patrick, Karima, Maxime... La liste des éliminés de Koh-Lanta, La Légende s'allonge. La semaine dernière, c'est Candice qui a dû quitter le camp après le conseil. Elle a atterri sur l'île des bannis, où elle affronte Clémentine et Ugo. Le perdant est lui aussi définitivement éliminé. Du côté des Lanta Naï et des Korok, c'est jeu de confort, épreuve d'immunité et stratégie ! Résumé de ce sixième épisode animé par Denis Brogniart.

Jeu de confort

Sur le camp jaune, Clémence, sauvée par son collier d'immunité, demande des explications. Toute l'équipe ou presque a voté contre elle, Christelle y compris. L'alliance des femmes est donc obsolète. Christelle confie qu'elle a fait ce choix pour se sauver elle-même. Les jeux sont désormais clairs : Coumba et Christelle marchent avec Claude.

Place à l'annonce du jeu de confort. C'est l'épreuve des radeaux qui attend les aventuriers. Il faut donc commencer par la construction des embarcations. Claude innove et l'équipe suit... ou presque. Sam est perplexe mais peine à s'imposer. Chez les rouges, la bonne entente se fait ressentir.

L'épreuve des radeaux est inédite ! Le but des deux équipes est de faire des allers-retours dans l'océan. Et au milieu à l'aide d'une massue, leur mission est de détruire des symboles en suspension. La tribu qui détruit en premier ses sept symboles remporte le jeu. L'équipe gagnante aura de quoi se régaler. La récompense se compose d'un mahi mahi d'un mètre de long, de la sauce au gingembre et du po'e à la papaye, un dessert typiquement polynésien. Comme le veut le tirage au sort, Laurent ne joue pas.

Le radeau des Lanta Naï est mieux construit, leur avancée est plus fluide. Sans surprise, les jaunes prennent de l'avance et gagnent le jeu !

L'île des bannis

Sur l'île des bannis, Candice, trahie par Christelle et Coumba, raconte son élimination à Clémentine et Ugo. De son côté, Clémentine râle encore après Alix, en partie responsable de son départ. "Le pacte des filles est brisé", regrette-t-elle.

Malgré la fatigue et la faim, il faut se battre pour sa place. Direction l'arène où Denis Brogniart annonce les règles de cette épreuve. Clémentine, Ugo et Candice doivent empiler des boules les unes sur les autres, intercalées dans des supports. Difficulté supplémentaire : les aventuriers doivent tenir sur une poutre ! Le premier qui monte un édifice composé de cinq boules est qualifié.

Ugo remporte le jeu ! Clémentine suit. C'est donc Candice qui est éliminée. Les deux gagnants repartent avec 200 grammes de riz.

Épreuve d'immunité

Les jaunes rassasiés ainsi que les rouges affaiblis et affamés se rejoignent devant Denis Brogniart. Les équipes sont divisées en deux : trois aventuriers (dont au moins une femme) doivent soulever à l'aide d'une corde des paniers de 20, 25 et 30 kilos. Les autres sont coureurs et ont pour mission d'aller récupérer, au bout d'un parcours, des charges pour alourdir les paniers de l'équipe adverse. Lorsque dans une tribu tous les porteurs abandonnent leurs paniers, c'est perdu. Tirage au sort oblige, Teheiura ne joue pas.

Chez les jaunes, Claude, Coumba et Clémence sont les coureurs tandis que Phil, Sam et Christelle sont les porteurs. Chez les rouges, Alexandra, Loïc et Laurent sont les porteurs tandis que Namadia, Jade et Alix sont les coureurs.

Les hommes porteurs lâchent et le duel final se joue entre Alexandra et Christelle. Du côté des coureurs, Namadia, à bout de force, craque et stoppe la course. C'est finalement Alexandra qui offre la victoire aux rouges ! Entre temps, Namadia est pris en charge par le médecin. Après quelques instants, il fait son retour. Coumba fond en larmes : elle ne veut pas aller au conseil. Clémence, sur la sellette, pleure elle aussi.

De retour sur le camp, Clémence recherche un collier d'immunité, sans succès. Coumba lui assure qu'elle ne votera pas contre elle et révèle qu'elle inscrira le prénom de Sam sur le bulletin de vote.

Conseil

Les jaunes se retrouvent pour la troisième fois au conseil. D'entrée de jeu, Coumba fond de nouveau en larmes. Tous procèdent au vote, pas de collier d'immunité pour ce soir et voici venue l'heure du dépouillement. Sam a une voix contre lui, Clémence en a cinq et est donc éliminée. Sans surprise, elle choisit de rejoindre l'île des bannis.