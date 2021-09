Koh-Lanta All Stars 2021 : Maxime éliminé, Candice quitte le jeu en larmes, un collier chamboule le conseil

Après le départ de Freddy, blessé à l'épaule, ainsi que les éliminations de Cindy, Patrick et Karima, Koh-Lanta, La Légende promet un cinquième épisode riche en rebondissements sur TF1 ! Ce mardi 28 septembre 2021, Denis Brogniart propose, comme chaque semaine, un jeu de confort et une épreuve d'immunité. L'équipe perdante ira droit au conseil, où il faut éliminer l'un d'entre eux... Résumé de cette soirée.

Maxime éliminé de l'île des bannis, Ugo de nouveau sauvé

Après avoir été éliminée au conseil par l'équipe rouge, Clémentine rejoint l'île des bannis où elle retrouve Ugo et Maxime. L'aventurière, trahie par Alexandra et Alix, a la rage ! Elle raconte sa mésaventure aux deux naufragés jusqu'à ce que la trompe polynésienne retentisse. C'est déjà l'heure de l'affrontement. Direction l'arène !

L'objectif est de construire un édifice à deux étages avec cinq colonnes par étage, le tout avec des pièces en bois. Mais ce n'est pas tout : chacun est accroché à une corde qu'il doit dérouler afin d'allonger la distance qu'il peut parcourir jusqu'à l'endroit où il crée l'édifice.

Ugo est le premier à dérouler sa corde entièrement. Maxime suit tandis que Clémentine galère avec sa corde... Toutefois, elle se rattrape en terminant son premier étage avant ses camarades. Finalement, c'est Ugo qui ressort grand gagnant, juste devant Clémentine. C'est Maxime qui finit dernier et est donc éliminé ! Pour récompenser les deux vainqueurs, Denis Brogniart offre du fil de pêche et un hameçon.

Jeu de confort

Sur le camp rouge, les tensions s'apaisent plus ou moins. Laurent évoque face à ses camarades l'élimination de Clémentine. Alix en profite pour revenir sur les mots durs de Jade à son égard la veille. Cette dernière l'avait qualifiée de "grande menteuse" et de "girouette". Les deux jeunes femmes ne parviennent pas à se mettre d'accord. Jade, très déçue, fond même en larmes face caméra, loin de ses coéquipiers.

Place au jeu de confort. Par équipe, les aventuriers, reliés par une corde, doivent passer un parcours d'obstacles. Ils doivent également créer un pont pour passer de l'autre côté de la rivière. De là, ils coupent la corde et l'épreuve devient individuelle. En fin de parcours, seuls les deux premiers de chaque équipe auront l'opportunité d'atteindre la dernière étape, à savoir placer trois pièces de bois sur un socle. Et ce sont uniquement les trois meilleurs aventuriers qui remporteront l'épreuve ainsi que la récompense.

Ils pourront profiter d'un superbe moment sur l'île de Raiatea, remplie d'arbres fruitiers. Manioc, patate douce, concombre, fruit de la passion, pamplemousse, goyave... Bref, c'est un véritable jardin d'Éden qui attend les vainqueurs.

Les jaunes prennent une légère avance et arrivent avant leurs rivaux. Les qualifiés sont Claude et Phil chez les jaunes, Laurent et Teheiura chez les rouges. Teheiura finit premier, Claude en deuxième position suivi de Phil qui arrive troisième. Voilà les trois aventuriers gagnants !

Ils filent sur l'île faire leur marché à ciel ouvert. Enfin, Teheiura, cuisinier au quotidien, prépare un repas sucré/salé cinq étoiles ! Le ventre plein, ils discutent stratégie et notamment du pacte 100% féminin. Enfin, le soir venu, ils s'endorment dans des lits suspendus, en pleine nature. De retour chez les jaunes avec de nombreux mets, Claude met les pieds dans le plat et évoque l'alliance des femmes dont l'un des buts était de faire sauter les fortes têtes masculines. Candice insiste, elle n'est pas à l'origine de ce pacte et pointe Coumba. Cette dernière assume mais n'apprécie pas avoir été mise devant le fait accompli en public.

Épreuve d'immunité

Encore une épreuve mythique de Koh-Lanta revisitée, celle des catapultes. Chaque équipe doit détruire huit cibles à l'aide de munitions qui sont en mer derrière des palissades hautes de trois mètres. Trois aventuriers de chaque tribu passent de l'autre côté pour aller les récupérer et les transmettre aux autres. Un trio obligatoirement mixte. Aussi, autre difficulté : sur le parcours se trouvent des planches à bascule avec des édifices en bois. Si un aventurier les fait tomber, il doit tout remettre en place avant de reprendre le jeu. Pour faire preuve d'équité, chez les jaunes Coumba ne joue pas, chez les rouges Namadia ne joue pas.

Les gagnants seront immunisés et auront la chance d'immuniser un membre de l'équipe adverse avant le conseil !

Laurent, Alix et Loïc récupèrent les projectiles des rouges, Claude, Sam et Candice s'en occupent chez les jaunes. Les jeux sont serrés lors des tirs, mais la victoire est finalement pour l'équipe des rouges ! Ils choisissent d'immuniser Phil.

Conseil surprise

Annonce surprise alors que les jaunes sont encore sur le lieu de l'épreuve face à Denis Brogniart : le conseil, c'est maintenant ! Chacun vote à tour de rôle et avant le dépouillement, Clémence sort son collier d'immunité ! Les cinq voix contre elle ne sont pas comptabilisées. Candice et Sam en obtiennent une à leur nom. Il y a égalité, les aventuriers doivent tous voter de nouveau contre l'un ou contre l'autre. Résultat : deux voix contre Sam, cinq voix contre Candice, qui est éliminée.

Après son départ, Denis Brogniart la retrouve. Elle a le choix entre prendre un flambeau et peut-être poursuivre l'aventure ou quitter le jeu. Elle n'hésite pas une seconde et poursuit ! La semaine prochaine, elle retrouvera son amie Clémentine et Ugo sur l'île des bannis.