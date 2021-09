Koh-Lanta All Stars 2021 : Cindy et Patrick éliminés, Karima règle ses comptes, nouvelles équipes mixtes !

Ce mardi 14 septembre 2021, TF1 diffuse le troisième épisode de Koh-Lanta, La Légende, la saison All Stars à l'occasion du vingtième anniversaire du célèbre jeu de survie. Depuis le début du jeu, seul Freddy, blessé à l'épaule, a vraiment quitté l'aventure. Karima, Ugo, Cindy et Patrick, tous les quatre éliminés au conseil, ont filé sur l'île des bannis où ils s'affrontent. Les deux derniers quittent le jeu pour de bon... Résumé de cette soirée présentée par Denis Brogniart.

Cindy et Patrick éliminés, Karima et Ugo victorieux

Cindy et Patrick retrouvent Karima et Ugo sur l'île des bannis. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Karima a réservé un accueil glacial à son ancienne camarade de camp. Le regard noir, elle profite de ces retrouvailles pour régler ses comptes avec Cindy. "C'est le karma", lui lance-t-elle.

Trêve d'explications, place à l'affrontement. Direction l'arène pour disputer une épreuve. Les deux premiers restent sur l'île des bannis, les deux derniers sont éliminés pour de bon. Le but du jeu consiste à tenir en équilibre sur une planche à bascule tout en composant un édifice en superposant cinq pièces de bois. L'aventurier qui tient trois secondes remporte le jeu. Adresse, sens de l'équilibre et concentration sont de mise !

Ugo est le premier à réussir l'épreuve ! Ses camarades peinent, font tomber leur tour puis recommencent... jusqu'à ce que Karima se qualifie à son tour ! Ce sont donc Patrick et Cindy qui sont définitivement éliminés de Koh-Lanta.

Premier jeu de confort... en équipe !

Retour sur le camp des Amazones. Les aventurières prônent le girl power à fond et envisagent une stratégie commune avant la formation de nouvelles équipes mixtes. Seul hic, Alexandra ne peut s'engager à voter contre Loïc un jour... Elle refuse de prendre part aux plans des filles qui souhaitent se soutenir entre elles jusqu'au bout. Un choix qui embête Coumba, très proche de Claude... et prête à voter contre lui. Alexandra finit par céder, en façade du moins.

Place désormais à la première épreuve du jour : un jeu de confort à disputer en équipe ! Grosse surprise ! Clémence et Loïc, les deux derniers gagnants des immunités, ont chacun une couleur : le jaune pour elle, le rouge pour lui. Ils ne sont pas capitaines mais juste les premiers à désigner une femme qui les rejoindra dans leur équipe. Après deux obstacles, ils vont découvrir quatorze torches au nom de chacun de leur camarade. Au bout de ce parcours, ils désignent la torche d'une femme qui va à son tour désigner celle d'un homme et ainsi de suite afin de former deux équipes de huit aventuriers, parité respectée.

Seulement à partir de là, le jeu de confort peut débuter. Il s'agit d'une épreuve mythique de Koh-Lanta : le porte feu. En équipe, ils ont pour mission de passer les obstacles d'un parcours et embraser la vasque.

Equipe rouge : Loïc, Alexandra, Teheiura, Alix, Laurent, Clémentine, Namadia, Jade

Equipe jaune : Clémence, Coumba, Claude, Christelle, Maxime, Candice, Sam, Phil

Les jaunes prennent de l'avance, mais les rouges ne sont pas bien loin. Les jeux sont serrés mais la victoire est pour les jaunes ! Ils remportent un kit de pêche complet.

Bonne ambiance sur chacun des camps, les Korok rouges et les Lanta Naï jaunes en référence aux deux tribus de la première édition de Koh-Lanta, en 2001. Teheiura prépare du poulpe grillé et initie une chasse aux crabes nocturne chez les uns tandis que Claude et Candice ont pêché du poisson chez les autres.

Épreuve d'immunité

Pour cette première épreuve d'immunité collective, les aventuriers doivent rapporter en relais dix symboles aux couleurs de leur équipe et placés quelques mètres sous l'eau, en plein océan. La tribu la plus rapide remporte cette épreuve d'immunité.

Les jaunes sont efficaces et prennent une légère avance. Finalement, les rouges les rattrapent et ressortent gagnants de l'épreuve ! Pas de conseil pour eux.

Lors du jeu, Clémence a nagé à la brasse ce qui a eu le don d'agacer certains coéquipiers. Ils sont plusieurs à se sentir en danger : Clémence, qui fond en larmes, et Phil. Maxime et Christelle ne le savent pas, mais ils sont également susceptibles d'avoir des votes contre eux ce soir. Paniquée à l'idée d'être dans le viseur de ses camarades, Clémence recherche le collier d'immunité de fond en comble... et le trouve ! Elle raconte sa trouvaille à Candice, qui lui conseille de garder cela secret.

Conseil

Premier conseil pour les jaunes. Pas de collier d'immunité pour cette fois. Les aventuriers votent et Denis Brogniart procède au dépouillement. Christelle et Phil obtiennent une voix chacun contre eux, Maxime en comptabilise six à son prénom. Il est donc éliminé !

Il est déçu et révèle que les hommes avaient fait une alliance et espéraient aller tous ensemble à la réunification. Sam et Claude s'expliquent et indiquent que cette stratégie ne leur convient pas, ajoutant un changement de comportement de Maxime depuis la mise en place des nouvelles équipes mixtes.