Koh-Lanta All Stars 2021 : Karima et Ugo bannis, Cindy et Patrick "éliminés", les votes bouleversés !

Mardi 31 août 2021, TF1 diffuse le deuxième épisode de Koh-Lanta, La Légende. Cette édition All Stars promet du niveau avec un casting cinq étoiles et surtout des surprises ! La semaine dernière, Freddy a été contraint de quitter le jeu sur décision médicale tandis que Karima et Ugo ont été éliminés au conseil. Mais leur aventure n'est pas terminée... Résumé de cette folle soirée animée par Denis Brogniart.

Karima et Ugo de retour... sur l'île des bannis

"À vous de choisir", voilà la mystérieuse phrase que Karima et Ugo ont pu lire sur une pancarte après leur départ du conseil. Dans ce deuxième épisode, la suite de ces indications est annoncée : "Si vous espérez avoir une chance de revenir dans l'aventure, prenez ce flambeau et suivez ce sentier. Vous ne pourrez désormais plus compter que sur vous-même. Si vous ne souhaitez pas forcer le destin, suivez ce chemin qui vous permettra de quitter définitivement l'aventure Koh-Lanta." Karima choisit de poursuivre le jeu, sans aucune hésitation. Ugo également, même s'il avoue avoir douté après avoir été éliminé à l'unanimité par l'équipe d'hommes.

Les voilà arrivés sur une île déserte et inhospitalière : l'île des bannis. Les aventuriers éliminés les rejoindront. Ils seront tous adversaires, tous les trois jours, lors de défis dans une arène. Les plus valeureux conserveront alors une chance de réintégrer l'aventure : les deux vainqueurs pourront rejoindre le camp lors de la réunification.

Immunité chez les hommes, Loïc survole l'épreuve

Première épreuve d'immunité, pour les hommes d'abord. L'objectif est de placer quatre noix de coco dans des paniers disposés en plein océan. D'abord, il faut récupérer un sac avec des noix de coco au bout d'un parcours avec échelles de cordes dans l'eau pour arriver sur une poutre. C'est donc en équilibre que les aventuriers doivent faire preuve d'adresse en lançant les noix de coco.

Loïc, Claude et Teheiura sont en tête sur le parcours. En lançant, tous peinent à viser leur panier. Loïc prend de l'avance et gagne l'épreuve ! Teheiura arrive en deuxième position. Ils sont immunisés lors du conseil. Laurent a épuisé sa réserve de trente noix de coco : il doit attendre que Phil et Patrick, derniers avec lui, n'en aient plus non plus pour un ravitaillement. Phil parvient à se classer en septième position. Les deux derniers sont Laurent et Patrick qui auront chacun une voix contre eux. Loïc dédie sa victoire à Bertrand-Kamal, son camarade des 4 Terres mort en septembre dernier des suites d'un cancer du pancréas.

De retour sur l'île, Laurent se lance dans la stratégie. Il craint pour sa place et se rapproche de Loïc. Patrick envisage une alliance avec Maxime, Phil et Loïc pour faire exploser le noyau dur. L'aventurier arrive même à faire croire qu'il a trouvé un collier d'immunité...

Immunité chez les femmes, Cindy et Alexandra sur la sellette

C'est au tour des femmes de disputer leur épreuve d'immunité. Elles s'affrontent au cours d'un classique de Koh-Lanta, la proue. Le but est simple : se tenir le plus longtemps possible en équilibre, les pieds sur une petite plateforme et les bras tendus dans le dos tenant un palonnier. Au fil de l'épreuve, le câble s'allonge et la position des aventurières devient de plus en plus inconfortable. Les deux premières qui tombent auront une voix contre elles au conseil, les deux dernières sont immunisées. La gagnante aura même un avantage au conseil.

Après onze minutes de jeu, Cindy est la première à tomber. Elle est suivie de Christelle. Leurs camarades tiennent tant bien que mal... avant de finalement tomber à l'eau. Jade, Clémence et Alix résistent. Alix tombe et laisse place au duo : c'est finalement Clémence qui remporte l'épreuve. Avec Jade, elle est intouchable au conseil. La grande gagnante bat le record de l'épreuve puisqu'elle a tenu 42 minutes !

De retour sur le camp, place à la stratégie. Cindy et Alexandra sont en danger. Clémentine et Coumba préfèrent voter contre Alexandra, affaiblie. Jade voit en Cindy une stratège redoutable...

Conseil : un avantage de taille bouleverse les votes

Comme la semaine précédente, les deux équipes se retrouvent lors d'un double conseil face à Denis Brogniart. Les femmes votent, puis c'est au tour des hommes.

Avant les dépouillements, l'animateur annonce l'avantage incroyable de Clémence et Loïc, les deux gagnants des épreuves d'immunité : ils ont le pouvoir d'immuniser quelqu'un de l'équipe adverse ! Loïc choisit d'immuniser Alexandra, son alliée des 4 Terres. Clémence prend la décision de rendre Maxime intouchable.

Lors du dépouillement de l'équipe masculine, les votes contre Maxime ne sont pas comptabilisés, Denis Brogniart en compte un seul au nom de Laurent et c'est donc Patrick qui est éliminé. Du côté de l'équipe féminine, Alexandra était en danger mais les votes à son nom ne comptent pas. C'est donc Cindy qui est éliminée.

Comme Karima et Ugo avant eux, Patrick et Cindy ont le choix : quitter définitivement l'aventure ou la poursuivre sur l'île des bannis. Ils filent rejoindre leurs camarades sans hésitation !