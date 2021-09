Koh-Lanta All Stars 2021 : Karima éliminée et en larmes, Clémentine trahie, encore un clash au conseil !

Après le départ de Freddy sur décision médicale, les éliminations de Patrick et Cindy, le quatrième épisode de Koh-Lanta, La Légende promet bien des rebondissements. En effet, Karima, Ugo et Maxime s'affrontent dans l'arène sur l'île des bannis, les nouvelles équipes mixtes disputent des épreuves et la perdante à l'immunité se retrouve au conseil... Résumé de la soirée présentée par Denis Brogniart.

Karima éliminée, Ugo et Maxime sur l'île des bannis

Après avoir été éliminé par l'équipe jaune, Maxime rejoint Karima et Ugo sur l'île des bannis. Et c'est déjà l'heure de l'affrontement entre les trois aventuriers. Ugo et Karima, qui n'ont pas le moindre confort, sont affaiblis mais comptent bien se battre. Les règles du jeu sont simples : chacun dispose d'une planche à bascule sur laquelle il doit faire glisser un palet en bois. Le but est que ce palet s'immobilise sur un support situé au bout de la planche. L'exercice est à répéter trois fois. Une épreuve d'adresse qui fera basculer le destin de l'un d'entre eux.

Maxime remporte le jeu et préserve sa place sur l'île des bannis. Ugo obtient la deuxième place, Karima est dernière et donc éliminée. Les larmes aux yeux, elle quitte l'aventure. Le jeu continue pour ses deux camarades qui repartent avec un superbe cadeau de la part de Denis Brogniart : un wok et 300 grammes de riz.

Jeu de confort

Chez les jaunes, le lendemain du conseil fait réfléchir. Coumba est déçue,Clémence n'a pas suivi le vote général contre Maxime et Christelle est sceptique sur une alliance 100% féminine.

Place au jeu de confort. Il s'agit de la mythique épreuve du paresseux. Le but est de rester accroché sous un rondin horizontal au-dessus de l'océan. Une épreuve de patience à récompense évolutive. Si le jeu se finit par un duel, c'est l'aventurier gagnant qui remporte un kilo de riz pour son équipe. Mais s'ils sont deux, Denis Brogniart ajoute 300 grammes de riz à l'équipe victorieuse et ainsi de suite.

Pour respecter l'équité après le départ de Maxime, les hommes des rouges tirent au sort celui qui ne disputera pas l'épreuve : c'est Loïc.

La première à tomber, après six minutes de jeu, est Coumba. Phil suit. Chez les rouges, Namadia lâche le premier, il est suivi par Clémentine. Alors qu'ils sont encore huit à tenir, quatre de chaque côté, la météo se gâte ! Mais même sous la pluie battante, personne ne flanche... jusqu'à ce que Clémence craque. Au bout de trois heures et vingt minutes (le record était jusqu'alors tenu par Claude, avec 3h11 en 2012), l'épreuve se corse : ils doivent lâcher une jambe. Ils ne sont plus que trois : Teheiura chez les rouges, Sam et Claude chez les jaunes. Il faut alors lâcher un bras. Après 3h47 d'épreuve, c'est finalement l'incroyable Claude qui offre la victoire aux jaunes !

Exceptionnellement, au vu des performances de chacun, Denis Brogniart offre 600 grammes de riz à chaque équipe, en plus des casseroles.

Épreuve d'immunité

Par équipe, les aventuriers disputent maintenant leur épreuve d'immunité. Le but est de rapporter, en relais le plus rapidement possible, neuf pierres placées au fond de l'océan et reliée verticalement à des bouées. Une dixième bouée est reliée à un énorme bloc de pierres qui pèse 120 kilos. C'est par binôme mixte qu'ils vont rapporter cette charge. Les hommes rouges sont en surnombre par rapport aux jaunes, l'un d'entre eux ne jouera donc pas. Après tirage au sort, c'est Namadia qui est écarté du jeu.

Les rouges prennent de l'avance, mais les jaunes ne sont pas loin derrière. Les jaunes finissent même par rattraper leurs camarades... jusqu'à obtenir la victoire, grâce à une performance en apnée incroyable de Claude et Coumba !

Chez les jaunes, tout roule. Après deux victoires, ils se préparent un festin avec les nombreux poissons pêchés.

De retour sur leur camp, les rouges appréhendent déjà le conseil. Les filles souhaitent voter contre un garçon, comme convenu avant les nouvelles équipes. Mais elles ne sont pas d'accord : Alix et Clémentine souhaitent éliminer Namadia, Jade et Alexandra non. Le nom de Laurent est également évoqué... Du côté des garçons, Clémentine est visée. Alexandra ne souhaite plus faire partie de l'alliance féminine et fait un pas vers les garçons... allant jusqu'à leur raconter tous les détails du jeu des femmes !

Conseil

Les filles avaient mis en place une stratégie visant Laurent, les garçons envisageaient d'éliminer Clémentine. Mais en arrivant devant Denis Brogniart, l'identité de l'éliminé n'est toujours pas certaine... Place au dépouillement : l'animateur compte quatre bulletins au nom de Clémentine, deux au nom de Laurent et deux au nom de Jade. C'est donc Clémentine qui est éliminée.

Avant de partir, elle demande des explications à Alexandra, qui a voté contre elle. Cette dernière indique qu'elle a été gênée par la stratégie féminine et qu'elle s'en désolidarise. Alix confie quant à elle avoir voté contre Jade afin de protéger Laurent dans l'optique où Clémentine aurait trouvé un collier d'immunité. Jade n'en revient pas, Alix lui avait confirmé peu avant le conseil voter contre Laurent... "Tu es une girouette", balance-t-elle avant de qualifier sa camarade de "grande menteuse".