Coumba (Koh-Lanta), "les larmes aux yeux" en off : Candice, trahie, raconte...

Le cinquième épisode de Koh-Lanta, La Légende, diffusé mardi 28 septembre 2021 sur TF1, a été marqué par le départ de Maxime, après avoir échoué face à Clémentine et Ugo sur l'île des bannis, mais aussi l'élimination au conseil de Candice. La jeune sportive, en alliance avec les autres filles de l'équipe, a été trahie par Christelle et Coumba. Pour TV Mag, elle se livre.

C'est Coumba qui est en réalité à l'origine de l'élimination de Candice, malgré elle. Alors que toute l'équipe a voté contre Clémence (qui a finalement sorti son collier d'immunité), Coumba a souhaité donner un avertissement à Candice en votant contre elle, sans imaginer qu'elle puisse réellement être éliminée. Une petite punition qui fait suite à leur querelle survenue sur le camp. Rappelons qu'après son confort avec Phil et Teheiura, Claude a appris que les femmes s'étaient promis d'éliminer les hommes et d'aller au bout du jeu entre Amazones. Mises devant le fait accompli, les filles se sont expliquées... et Coumba s'est montrée sur la réserve tandis que Claude accablait Candice et Clémence.

Candice (Koh-Lanta) "pas rancunière" après la trahison

"J'étais surprise parce que jusque-là, Coumba avait tendance à se mettre en avant et à prendre la parole. Et à ce moment-là, qu'elle n'assume pas, c'était incompréhensible. Je l'avais mal cernée, je pensais qu'elle assumerait mais ça n'a pas du tout été le cas", confie Candice à nos confrères. Mais l'amoureuse de Jérémy, lui aussi aventurier de Koh-Lanta (L'île au trésor en 2016 et Le Combat des héros en 2018) assure que tout est désormais rentré dans l'ordre : "Je ne suis pas quelqu'un de rancunière, depuis elle est venue s'excuser auprès de moi, elle en avait les larmes aux yeux. Je n'en veux à personne aujourd'hui."

Et puis, Candice a surtout été déçue de Christelle "parce que c'est quelqu'un [qu'elle] aimait beaucoup". Bien des mois après le tournage, l'aventurière indique avoir enfin eu une explication qu'elle attendait. "Christelle était en alliance avec Claude, peut-être même avant de partir pour la Polynésie française. Elle le connaît bien et lorsqu'ils se sont retrouvés dans la même équipe, ils ont confirmé leur pacte. J'estime que lorsqu'on accepte de s'engager avec le groupe des filles, on s'y tient", regrette-t-elle.