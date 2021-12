Koh-Lanta : La grande finale enregistrée, convocation en urgence des aventuriers !

Jamais auparavant Koh-Lanta n'aura été secouée par autant de scandales. Pour les 20 ans du programme, la production a décidé de marquer un grand coup en réunissant la crème des aventuriers, toutes saisons confondues, pour une édition All Stars. Une édition qui a tenu en haleine les téléspectateurs jusqu'à ce mardi 14 décembre 2021, date de la finale. En effet, c'est ce soir que seront enfin départagés Ugo, Claude et Laurent, lesquels ont décroché leur place sur les poteaux. Deux d'entre eux seront soumis aux votes du reste de leurs camarades. Comme le veut normalement la tradition, Denis Brogniart doit récupérer l'antenne aux alentours de 23h sur TF1 en direct pour annoncer le résultat en présence de tous les aventuriers. Mais exceptionnellement, il a été décidé que l'émission serait enregistrée dans la journée à la Plaine Saint-Denis.

"Apparemment, ils sont tous convoqués ce matin à 10h donc à priori pas de direct", annonce Isabelle Morini-Bosc sur RTL. Et pour elle d'ajouter : "Pas sûr non plus que le gain de 100 000 euros soit versé. Il pourrait être donné à une association, celle de la lutte contre le cancer de Bertrand-Kamal. Les candidats se taisent. Cela remettrait en cause la prime de confidentialité de 2 000 euros, les révélations à la presse pouvant coûter 30 000 euros durant quinze ans."