Dîners clandestins dans Koh-Lanta : Teheiura brise le silence

Ces nouvelles informations ont eu l'effet d'une bombe. Lundi 6 décembre 2021, nos confrères du Parisien ont rapporté que plusieurs candidats de la saison All Stars actuellement en diffusion auraient participé à des dîners clandestins sur le tournage. Tous les trois jours, après les sorties du Conseil, ils auraient rejoint le Sunset Beach Motel où ils auraient été nourris par les habitants, dont un couple qui leur proposait "du salé, du sucré et des boissons énergisantes à gogo". Ce scandale éclate quelques semaines seulement après l'exclusion de Teheiura pour tricherie. L'aventurier emblématique a avoué avoir fait signe à des pêcheurs locaux pour leur demander de la nourriture, à deux reprises. En revanche, il l'assure : il n'a aucunement pris part aux dîners clandestins.

"J'ai appris comme vous les révélations du Parisien autour de repas clandestins qui se seraient déroulés des soirs de conseils. Tout d'abord, je tiens à préciser que je n'ai en aucun cas participé à ces repas et encore moins organisé quoi que ce soit. Le Parisien, qui a dévoilé l'information, le confirme d'ailleurs, expliquant plusieurs fois dans son article que je n'étais ni présent, ni impliqué", s'est-il défendu.

Teheiura a ensuite tenu à calmer les ardeurs des internautes qui considèrent injuste qu'il soit le seul à avoir été sanctionné cette saison. Il confie au passage avoir lui-même pris la décision d'assumer ses torts. "Je reçois de nombreux messages pour me dire que d'autres personnes auraient dû être exclues du jeu. Quand je suis sorti, je m'étais en réalité dénoncé moi-même hors caméra auprès de la production, ce qui a amené la scène avec Denis Brogniart qui a été diffusée ensuite et que vous avez vu. J'ai fauté. Je ne trouvais pas honnête - pour ma part - de continuer l'aventure. Pour le reste, je ne suis pas juge. Dans la vie, je regarde toujours ce que je fais, et non pas ce que les autres font."