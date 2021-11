Teheiura exclu de Koh-Lanta pour triche : il s'excuse,...et dénonce d'autres aventuriers !

En grand sportif et compétiteur, Teheiura a choqué par son comportement dans Koh-Lanta : La Légende. L'un des plus grands candidats du jeu a été exclu de l'aventure, dans l'épisode du mardi 9 novembre, après avoir triché. C'est au cours d'une discussion avec Denis Brogniart, que celui qui a brillé au cours de 4 saisons de Koh-Lanta, a avoué ses méfaits. "J'ai mangé deux fois", a-t-il déclaré. D'après les explications du présentateur, Teheiura a fait signe à des pêcheurs qui passaient par là et leur a demandé de la nourriture.

"Forcément, c'est la faim comme tout le monde. Sur les cinq aventures que j'ai vécu, c'est vraiment le plus dur physiquement par rapport à la survie. Et du coup mentalement aussi. Et à un moment, j'étais là, il n'était pas très loin et c'était fini", a raconté le papa de 4 enfants, déçu d'avoir "franchi la limite". Le soir de l'épisode, Teheiura s'est saisi de son compte Instagram pour s'excuser auprès de ses fans, qui ont dû être grandement déçu en voyant leur favori être exclu.

"Comme vous l'avez vu, je n'ai pas pu continuer l'aventure. Je ne me cherche pas d'excuses, j'ai simplement besoin d'exprimer certaines choses. Tout d'abord, ce Koh-Lanta a été très particulier pour moi car il s'est déroulé sur mon île natale. On aurait pu penser que cela m'aurait apporté un avantage, cela a été tout le contraire (...) Pour cette édition, l'île principale était en face. Je voyais en permanence au loin la maison de mes parents. Cela m'a mis beaucoup de pression, je n'ai jamais vraiment réussi à me sentir dans le jeu", a expliqué l'aventurier.

Teheiura encouragé à tricher par d'autres candidats : "J'ai toujours refusé"

Teheiura affirme que certains de ses camarades l'ont poussé, "parfois sur le ton de l'humour, parfois non", à aller demander des provisions aux Polynésiens. "Ce n'était pas simple mais j'ai toujours refusé. Je l'ai d'ailleurs précisé à l'équipe technique après l'incident", a-t-il affirmé à travers son post.