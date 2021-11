De la triche dans Koh-Lanta : Teheiura, mais pas que... Une aventurière s'explique ! (EXCLU)

Il est l'un des aventuriers les plus emblématiques de Koh-Lanta. Et après avoir passé quatre saisons avec un comportement irréprochable, Teheiura Teahui a failli. Le tahitien, papa de quatre enfants et deuxième recordman de victoires après Claude, s'est rendu coupable de triche. Il a, comme l'a annoncé Denis Brogniart, demandé à plusieurs reprises à des pêcheurs au large du camp de le nourrir. Ce qu'ils ont fait. Grand manquement à l'une des règles les plus importantes du jeu de TF1. La sanction est tombée, Teheiura, alors sur l'île des bannis, prêt à affronter Alexandra et Christelle pour espérer réintégrer l'aventure juste avant la course d'orientation, est exclu. Il accepte et regrette. Mais en réalité, il ne serait pas le seul à avoir profité de cette tricherie. En interview pour Purepeople.com, Alexandra en dit un peu plus sur ces rumeurs...

Qu'avez-vous pensé lorsque Denis Brogniart s'entretient avec Teheiura ?

Ça m'a fait beaucoup de peine parce que Teheiura est quelqu'un que j'apprécie énormément. Il était tout le temps là à penser aux autres sur le camp, il était hyper gentil, il apportait de la zénitude. J'ai été très surprise, choquée. En fait, c'est un humain qui a craqué. Les conditions étaient tellement dures sur ce Koh-Lanta. En plus des épreuves extrêmement difficiles, sur le camp on n'avait pas de casserole, pas de riz, pas de manioc. Chez les rouges, on n'avait pas le harpon, on ne gagnait pas les conforts sauf un. Et encore, c'était un bout de pizza... Tout était hyper dur.

Aviez-vous connaissance de cette histoire de tricherie ?

Je n'en avais pas connaissance. Ça faisait presque une semaine que j'étais sur l'île des bannis... J'ai découvert ça quand Denis Brogniart l'a annoncé.

Comment avez-vous vécu la survie et la faim sur ce Koh-Lanta ?

C'était vraiment plus dur que ma précédente saison. Et même d'autres candidats qui ont déjà participé à des saisons All Stars m'ont confirmé que La Légende était l'édition la plus dure à ce niveau-là.

Comment un tel acte peut-il avoir eu lieu à deux reprises sans que les autres aventuriers ne le voient ?

Je ne sais pas... Je ne me suis pas vraiment posé la question. C'est peut-être arrivé la nuit. Mais après l'île est grande, on n'est pas tout le temps les uns sur les autres. On n'est pas tout le temps tous collés ensemble.

D'après des rumeurs, d'autres aventuriers seraient peut-être également concernés... En avez-vous entendu parler ?

Moi j'ai entendu parler du fait qu'il y avait peut-être eu partage. Qu'en gros, Teheiura aurait partagé ce que les pêcheurs lui ont donné avec d'autres aventuriers. C'est ce qui a été dit à la maison du jury final. Mais après je n'étais pas sur place, je n'ai rien vu.

