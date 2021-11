Koh-Lanta : Teheiura et Christelle éliminés, gros mensonge et coup de poker !

Après l'affrontement sur l'île des bannis où Coumba et son "bourreau" Clémence ont été battues par Alexandra, le jeu de confort remporté par le binôme Phil et Alix, place à l'épreuve d'immunité dans Koh-Lanta, La Légende. Sans doute l'une des plus importantes, qui régira les votes en vue du conseil et bouleversera peut-être les alliances déjà faites...

Épreuve d'immunité en binôme

Les cinq duos se retrouvent face à Denis Brogniart. Ils découvrent alors le jeu du jour, encore un classique de Koh-Lanta. Parmi les binômes, l'un sera aveuglé et devra, en étant guidé par son camarade, récupérer des anneaux au bout d'un parcours et les accrocher en hauteur. Les gagnants seront intouchables, les perdants auront déjà une voix contre eux au conseil. Alix guide Phil, Ugo guide Loïc, Laurent guide Claude, Sam guide Jade, Teheiura guide Christelle.

Erreur de Laurent qui ne passe pas les obstacles avec son binôme Claude ! Les deux aventuriers ont donc vingt secondes de pénalité... Ugo et Loïc sont impressionnants et remportent l'épreuve ! Sam s'égosille mais Jade ne l'entend pas. Et alors qu'elle tente de tendre l'oreille, Phil lui rentre dedans sans ménagement. Elle tombe à terre mais se relève finalement. Le duo termine alors dernier. Jade a mal à une cote après le coup de Phil, elle est examinée par le médecin.

Stratégies et gros mensonge

Avec chacun une voix conte eux, Sam et Jade, de retour sur le camp, se savent menacés. De son coté, Alix, visée lors du dernier conseil, est également en danger. Elle écume la forêt à la recherche d'un collier d'immunité, sans succès. Mais voilà qu'une idée lui vient : elle fait croire à Laurent qu'elle a bel et bien le bijou magique en sa possession. Son camarade la croit et elle envisage de faire "un gros coup" en éliminant Christelle et Teheiura.

Teheiura se sent à son tour susceptible d'être éliminé et demande alors à Laurent de voter contre Alix pour le protéger. Ce dernier prend mal cette requête de la part de l'aventurier qui "ne l'a pas trop calculé depuis la réunification". "Tu me parles seulement pour sauver ta peau, je trouve ça un peu déplacé", lance Laurent face caméra.

Conseil

Les cinq binômes se retrouvent au conseil. Avant le dépouillement, Denis Brogniart demande si quelqu'un a un collier d'immunité... et rien. Laurent semble surpris qu'Alix ne se protège pas comme elle l'avait annoncé. Jade, Alix, Sam et Phil ont chacun deux voix contre eux. Laurent en a une et Christelle en a quatre, elle est donc éliminée. L'aventurière entraîne son binôme Teheiura dans sa chute. Elle cède avant de partir son vote noir à Claude.

Triste sort pour Teheiura pour qui l'histoire se répète. Lors de sa dernière aventure dans Koh-Lanta, l'île des héros en 2020, il avait été éliminé lors des destins liés. En effet, son binôme Charlotte avait récolté le plus grand nombre de voix et ils avaient été virés du jeu... malgré leurs deux colliers d'immunité jamais joués.