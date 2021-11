Koh-Lanta : Coumba éliminée avec son "bourreau" Clémence, ambiance électrique et vengeance !

Jour de justice pour Coumba, ou presque. Ce mardi 2 novembre 2021, dans Koh-Lanta, La Légende sur TF1, l'aventurière retrouve Clémence sur l'île des bannis. L'occasion rêvée pour elle de prendre sa revanche sur celle qui l'a éliminée quelques temps plus tôt lors de la réunion des ambassadeurs. Sans surprise, les retrouvailles sont compliquées et Alexandra, elle aussi présente sur cet terre de fortune, joue malgré elle les intermédiaires.

Après avoir été éliminée au conseil, Clémence débarque sur l'île des bannis. Elle y retrouve Alexandra mais aussi Coumba... qui refuse de lui adresser la parole et s'empresse de crier "justice". "Elle m'a virée comme une merde, elle est là aujourd'hui ! C'est le plus beau jour de ma vie, justice est réparée", lance-t-elle tandis que Clémence tente tant bien que mal de lui dire bonjour. "Elle a décidé de m'ignorer", regrette alors la double gagnante de Koh-Lanta.

Alors que la conque polynésienne retentit, les trois Amazones se préparent à l'affrontement. Coumba voit là une chance de prendre sa revanche sur celle qui a contribué à son élimination lors de la réunion des ambassadeurs. Elle se dit aussi heureuse d'affronter Alexandra, qui a sorti son ami Namadia. "Vengeance, vengeance, vengeance", chantonne-t-elle dans la forêt. Juste avant de quitter le camp des bannis, Coumba se dessine un trait vertical noir allant du front jusqu'au nez. "Pour me donner la force et le courage de ma maman, j'ai voulu reproduire le tatouage ethnique qu'elle avait", explique-t-elle.

Place à l'affrontement. Alexandra, Clémence et Coumba se battent lors de l'épreuve mythique des tables à bascule. Elles ont pour mission de superposer six pièces de bois sur une table non stable qu'elles doivent manipuler à l'aide d'une corde qui permet de la tenir le plus possible à l'horizontal. Les jeux sont serrés... et c'est finalement Alexandra qui remporte le jeu ! Coumba et Clémence sont donc définitivement éliminées. Une défaite amère, mais pas tant que ça pour Coumba. "Je suis apaisée que mon bourreau sort en même temps que moi (...). Ce qui me faisait mal, c'est qu'elle soit dans l'aventure et que moi je sorte", lâche-t-elle.

L'ambiance à la résidence du jury final risque d'être électrique...