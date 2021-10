Koh-Lanta : Namadia éliminé, Alix sort de ses gonds, grosse surprise au conseil !

Le début d'épisode de Koh-Lanta, La Légende ce mardi 19 octobre 2021 a fait fort ! Coumba a été éliminée par les quatre ambassadeurs Phil, Laurent, Ugo et Clémence. Mais elle ne quitte pas définitivement l'aventure. En effet, elle a le choix entre rejoindre la résidence du jury final... ou rejoindre l'île des bannis et envisager un retour dans le jeu à l'épreuve d'orientation. Sans surprise, elle tente sa chance. Désormais, place à l'épreuve d'immunité individuelle et au conseil.

Épreuve d'immunité et stratégies

Après le départ de Coumba et le retour d'Ugo et Clémence, de nouvelles alliances sont discutées. Claude propose à Laurent de faire "une nouvelle équipe" avec les forces en présence. Laurent, protégé par ses alliés ex-rouges majoritaires, n'est pas pour. De son côté, Phil propose une alliance à Ugo avec Jade, Namadia, Claude et Laurent.

C'est déjà l'heure de la première immunité individuelle de la saison. Les aventuriers doivent tenir allongés dans l'eau, sous une structure qui descend au fil du temps... jusqu'à ce que les candidats se retrouvent complètement sous l'eau ! Le but est de trouver la technique pour respirer au mieux. Une épreuve mythique où il faut être fort en apnée ! Le gagnant sera immunisé, le perdant aura déjà une voix contre lui au conseil.

Namadia est le premier à abandonner. Teheiura, Phil et d'autres suivent. Alors qu'il ne reste plus que Clémence et Claude, Sam et Laurent, les hommes lâchent. C'est donc Clémence qui remporte le jeu ! Elle est déjà intouchable, puisqu'elle a une amulette gagnée après sa victoire sur l'île des bannis. Le totem est à elle mais l'amulette, elle peut la céder à l'aventurier de son choix.

Elle demande l'avis d'Ugo, qui lui confie être en alliance avec les garçons. De son côté, Claude souhaite protéger Christelle, en danger, et éliminer Alix. Namadia, Ugo, Teheiura et Jade suivent, Laurent ne veut pas éliminer son ex-camarade des rouges. Et alors que Jade sonde Clémence sur son éventuel vote au conseil, Alix se sent visée. Elle file droit vers Jade. "Pourquoi tu fais de la propagande contre moi ?", lui lance-t-elle de manière agressive. La discussion est close sans même que Jade ne puisse s'expliquer. Finalement, Clémence évoque l'idée de donner son amulette à Alix, visée par d'autres aventuriers.

Conseil

Namadia, qui a une voix contre lui, Alix, Alexandra et Christelle se sentent en danger. Chacun vote et au moment où Denis Brogniart demande si l'un des aventuriers souhaite jouer un collier d'immunité individuel, Clémence se manifeste. La jeune femme donne son amulette à Alix, ainsi intouchable. Alix récolte 7 bulletins, qui ne sont donc pas comptabilisés. Namadia en a quatre, Christelle deux et Alexandra un. C'est donc Namadia qui est éliminé lors de ce premier conseil de la tribu réunifiée.

Il ne comprend pas pourquoi Alix, Clémence et Alexandra ont voté contre lui. Surtout qu'il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour protéger Alexandra. Jade éclate et s'en prend à sa camarade, avant d'annoncer son éventuel départ. "Je pense que vais le suivre parce que je n'ai pas envie de continuer. C'était mon rayon de soleil, il me soutenait", lance-t-elle, en larmes.

Avant de partir, Namadia confie son vote noir à Laurent. Et alors qu'il quitte le conseil, il ne s'attend pas à l'énorme surprise qui l'attend : il ira rejoindre Coumba sur l'île des bannis !