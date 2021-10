Koh-Lanta : Alexandra et Clémence éliminées, une trahison et un douloureux souvenir de Bertrand-Kamal...

Mardi 26 octobre 2021, TF1 diffuse un nouvel épisode de Koh-Lanta, La Légende. Après le départ de Coumba sur décision des ambassadeurs, l'élimination de Namadia au conseil et le retour de Clémence et Ugo au sein de la tribu réunifiée, ce sont de nouvelles aventures qui attendent les naufragés encore en lice. Résumé de cette soirée présentée par Denis Brogniart.

Jeu de confort

Personne ne le sait, mais Coumba et Namadia se sont affrontés sur l'île des bannis. Et c'est la sportive qui a remporté le jeu. Namadia est donc définitivement éliminé de ce Koh-Lanta, La Légende et rejoint la résidence du jury final. Sur le camp blanc, les aventuriers découvrent de quoi s'entraîner au tir à l'arc.

Place au vrai jeu : tous les naufragés ont une flèche. A chaque salve, le meilleur, à savoir celui qui aura planté sa flèche au plus proche de la cible, devra briser la flèche d'un de ses camarades. Ceux qui n'ont plus de flèches sont éliminés. A la fin, il ne seront plus que deux et ils s'affronteront sur trois manches. Le grand gagnant aura la chance de passer d'intenses moments dans une petite maison traditionnelle avec matelas pour dormir et barbecue (boeuf et langouste) et frites au menu. Ce n'est pas tout : une séance de cinéma à la sauce Koh-Lanta est prévue, avec pop-corn évidemment. Enfin, la récompense comprend également un coup de téléphone aux proches.

Jade remporte la première salve et casse la flèche de Clémence. Sam performe deux fois de suite et élimine Alix et Phil. Ce dernier, très déçu, casse sa flèche tout seul. Loïc suit et élimine Christelle. Ugo gagne et casse la flèche d'Alexandra. Au tour de Teheiura de remporter une salve... et de priver Jade d'un coup de téléphone à sa fille Sanah. Sam gagne encore et élimine Ugo puis Loïc. Claude vise juste et casse la flèche de Laurent. Ils ne sont désormais plus que trois en lice : Sam, Teheiura et Claude. C'est Sam qui gagne et il choisit d'affronter Teheiura pour le duel final. Finalement, le grand gagnant est Teheiura ! Il choisit de partager sa récompense avec Sam.

Tandis que les filles l'ont mauvaise sur le camp, le duo passe du bon temps sur un superbe motu. Après un repas copieux avec chef Teheiura aux fourneaux puis un cocktail les pieds dans l'eau face au coucher de soleil, les deux aventuriers se retrouvent au cinéma à ciel ouvert sur la plage. Et surprise ! C'est un condensé de leurs plus beaux moments dans Koh-Lanta qu'ils découvrent à l'écran. Enfin, Teheiura échange quelques mots au téléphone avec sa femme et ses enfants, Sam avec ses parents.

Épreuve d'immunité

L'épreuve d'immunité demande de l'adresse. Les aventuriers disposent de trois tiges de bois et de deux morceaux de cordelette. Leur but est de fabriquer la perche la plus solide pour récupérer des anneaux disposés derrière une palissade. Le gagnant est immunisé au conseil et le perdant... est éliminé instantanément !

Ugo remporte le jeu ! La dernière place se joue entre Alexandra et Christelle. Cette dernière se qualifie de justesse et c'est donc Alexandra qui est éliminée ! Loïc est dégoûté : lors de sa précédente édition dans Les 4 Terres, son acolyte Bertrand-Kamal avait quitté le jeu sur épreuve éliminatoire et c'est désormais au tour d'Alexandra, dont il est proche, de suivre...

Sans plus attendre, Alexandra rejoint l'île des bannis où elle retrouve Coumba.

Conseil

Juste avant le conseil, Sam et Claude disent à Alix qu'ils vont voter contre elle. D'autres envisagent d'éliminer plutôt Clémence...

Face à Denis Brogniart, tous votent à tour de rôle. Ce soir, pas de collier d'immunité. Enfin, place au dépouillement. Cinq bulletins au nom d'Alix sortent, le prénom de Clémence est inscrit sur sept bulletins. C'est donc Clémence qui est éliminée ! Elle cède son vote noir à Ugo. Aussi, l'aventurière se rend compte qu'elle a été trahie par Alix, à qui elle avait cédé son amulette d'immunité la semaine passée et qui lui avait promis de ne pas voter contre elle...