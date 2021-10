Koh-Lanta : Namadia éliminé pour de bon, grosses tensions sur le camp depuis son départ !

Mardi 26 octobre 2021, TF1 diffuse un nouvel épisode de Koh-Lanta, La Légende. Coumba et Namadia se retrouvent sur l'île des bannis, la même qu'ont récemment quitté Ugo et Clémence. Si eux ont réintégré le jeu à la réunification, le grand gagnant de cette nouvelle série de duels fera son retour lors de l'épreuve d'orientation ! Pour commencer, Coumba et Namadia s'affrontent. Que le meilleur gagne !

L'île des bannis

Coumba, installée sur l'île des bannis après son élimination lors de la réunion des ambassadeurs, retrouve Namadia qui débarque au lendemain du conseil. Elle n'en revient pas ! "J'attendais tout le monde sauf toi", lance-t-elle. De son côté, l'ancien rouge estime avoir "pris un coup de couteau dans le dos" de la part d'Alexandra, qui a voté contre lui.

Place à l'affrontement. Les deux aventuriers ont pour mission de former une vague à l'aide de onze pièces de bois. Un jeu difficile qui demande une bonne réflexion, de la logique et du calme. Tous les deux galèrent et c'est finalement Coumba qui remporte le jeu ! Namadia est donc définitivement éliminé. Il est déçu de sa performance et espère que sa femme et ses cinq enfants seront fiers de lui.

Tensions sur le camp après l'élimination de Namadia

Sur le camp, le départ de Namadia n'est pas digéré. Jade est toujours anéantie par le départ de Namadia. Elle n'a pas dormi de la nuit et regrette encore son ami éliminé. L'aventurière en veut à Alix et Alexandra, le "duo machiavélique". Mais c'est surtout Alexandra qui en prend pour son grade : Jade estime que c'est elle qui est à l'origine de la stratégie. "C'est une vraie sorcière", lâche-t-elle.

De son côté, Laurent estime que l'instigatrice de tout ça est Clémence, qui n'aurait pas dû donner son amulette d'immunité à Alix. Il a pour but de venger son ami en éliminant Clémence, Alix et Alexandra. A suivre...