De la triche avérée dans Koh-Lanta : Teheiura coupable et exclu, Denis Brogniart balance !

Ils étaient trois sur l'île des bannis, mardi 9 novembre 2021 dans Koh-Lanta, La Légende sur TF1. Mais c'est à deux que Christelle et Alexandra s'affrontent. "Un événement majeur qui implique Teheiura a été porté à notre connaissance", annonce Denis Brogniart en voix off. L'aventurier emblématique du célèbre programme de survie a triché, opérant un grand manquement à l'une des règles d'or de Koh-Lanta. La punition est donc l'exclusion.

De la nourriture en cachette sur le camp

"Teheiura, si j'ai besoin de vous parlez, c'est parce que nous avons appris et nous avons la confirmation qu'à plusieurs reprises vous avez demandé à des pêcheurs qui passaient au large de la nourriture, révèle Denis Brogniart. Et que plusieurs fois, on vous a apporté à manger sur le camp."

Ce papa ce quatre enfants ne nie pas les faits et les confirme même. "Deux fois. J'ai mangé deux fois", regrette-t-il. "Comment l'expliquer... Forcément, c'est la faim comme tout le monde. Sur les cinq aventures que j'ai vécu, c'est vraiment le plus dur physiquement par rapport à la survie. Et du coup mentalement aussi. Et à un moment, j'étais là, il n'était pas très loin...", raconte Teheiura. C'est alors qu'il fait signe au pêcheur qu'il a faim... "et c'était fini". "Même moi je ne comprends pas comment j'ai pu franchir cette ligne sans limite", confie-t-il, désemparé par sa propre tricherie. Laissant échapper quelques larmes, l'aventurier originaire lui-même de Polynésie française, où s'est déroulé le tournage de Koh-Lanta, La Légende, évoque une "tentation trop forte", un "moment de faiblesse".

Teheiura exclu du jeu, sanction au "comportement déloyal"

Toutefois, pas question de se cacher derrière la faim ! "Je ne cherche même pas d'excuse, je ne savais pas comment revenir dans l'aventure en faisant semblant de n'avoir rien fait, confesse Teheiura. Ça va me peser toute ma vie. Mon geste irréparable va me servir de leçon."

Et Denis Brogniart d'évoquer la sanction pour que la triche ne soit plus jamais une option dans le jeu : "C'est un comportement déloyal qui constitue un manquement à l'éthique, aux règles de Koh-Lanta. Faire un mea culpa comme vous venez de le faire, c'est important. Mais comme il y a eu comportement déloyal, il y aura sanction. Vous ne pourrez pas profiter de votre seconde chance dans l'aventure. Cela veut donc dire que vous allez quitter l'île des bannis, que vous ne participerez pas à l'affrontement et que vous allez directement rejoindre la résidence du jury final."

De retour face à Alexandra et Christelle sur l'île des bannis, Teheiura s'explique. "Quel gâchis !", lance Christelle. On n'aurait pas dit mieux...