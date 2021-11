"Après 12 ans d'abstinence..." : Un aventurier phare de Koh-Lanta annonce une grande nouvelle

Grande annonce mardi 2 novembre 2021, juste avant la diffusion d'un nouvel épisode de Koh-Lanta, La Légende. Sur Instagram, l'un des aventuriers les plus emblématiques du jeu de survie de TF1 a révélé opérer un changement de taille à ses plus de 300 000 followers. Il s'agit de Teheiura Teahui, qui a déjà participé cinq fois à la célèbre émission !

"Aujourd'hui, je suis à un rendez-vous perso. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que ça risque de piquer !", lance l'aventurier de 43 ans sur le réseau social de partage d'images. Dans la foulée, il a publié une nouvelle photo. Dessus, il prend la pose torse nu, allongé et le regard rivé vers l'objectif tandis que des mains expertes (et gantées) se concentrent sur son épaule. "Mon nouveau tatau après 12 ans d'abstinence", lance-t-il en légende. C'est ainsi que Teheiura craque et s'offre un énième tatouage ! Un "tatau" précisément, mot qui signifie "frapper" en tahitien et dérivé de "Ta-Atua", qui veut dire "dessin inscrit dans la peau".