Triche dans Koh-Lanta : Nouveau scandale avec des dîners clandestins, la prod' dévoile ses infos

Cette édition de Koh-Lanta, les légendes est particulière en tout point. Outre le fait que cette année, seuls des aventuriers de précédentes saisons ont eu la chance de participer à l'aventure, certains ont été au coeur d'une affaire de tricherie... qui vient d'être relancée.

Nos confrères du Parisien viennent de révéler que Teheiura (et selon les rumeurs Claude et Sam) n'est pas le seul à avoir enfreint les règles. Plusieurs candidats auraient participé à des dîners clandestins. "En effet, depuis quelques semaines,. A ce jour, nous n'avons pas encore réussi à réunir assez d'éléments pour confirmer ou infirmer ces informations", a répondu ALP quand le média l'a contactée.

D'après le site, "quatre à cinq candidats sont au coeur d'une nouvelle affaire de tricherie en bande organisée". Des informations que le journaliste tient de plusieurs personnes présentes dans le jeu de survie de la première chaîne. Mais, elles ont tenu à garder l'anonymat, afin de ne pas briser la clause de confidentialité qui les lient à la production et donc, afin de ne pas se priver du versement de la prime de confidentialité (de 2000 euros), mais surtout pour ne pas être "redevable d'une somme de 30 000 euros" pendant quinze ans.

Des virées secrètes pour manger

Un proche de Claude Dartois aurait confirmé la rumeur selon laquelle le candidat aurait triché. "À la recherche de nourriture, il s'est fait repérer de nuit par un gardien du côté de la tente des techniciens, glisse un témoin. Mais il a pu repartir à moindres frais", peut-on lire. Des allégations auxquelles le principal intéressé n'a pas souhaité répondre.

Les sorties lors du Conseil auraient également été le moment idéal pour les aventuriers accusées de tricherie pour se procurer de la nourriture. Leur stratégie ? Attendre que les gardiens qui les surveillaient après les votes s'endorment pour rejoindre le Sunset Beach Motel, "une pension de famille qui dispose de six bungalows avec vue sur le lagon ainsi qu'une grande villa sur jardin loués à des touristes ou des ex-métropolitains". Ils seraient allés rendre visite à des habitants. Et un couple aurait été particulièrement généreux en proposant "du salé, du sucré et des boissons énergisantes à gogo". Un rituel que la plupart des candidats concernés opéraient tous les trois jours.

"La priorité des participants, c'est de trouver de la nourriture par tous les moyens. Encore plus sur un all-stars. Quand ils ont faim, ils s'en moquent d'éventuelles sanctions. La véritable légende de cette saison, c'est Ugo. Il aurait peut-être aimé être dans les histoires de tricherie, mais personne ne lui a proposé !", a conclu un salarié d'ALP. Des révélations qui, si elles s'avèrent vraies, pourraient avoir une répercussion négative sur l'image des aventuriers qui ont enfreint les règles.

Pour rappel, l'affaire de tricherie a tout d'abord éclaté avec Teheiura. Il a été exclu du jeu après avoir avoué à Denis Brogniart qu'il avait triché. Il a en effet fait signe à des pêcheurs qui passaient par là et leur a demandé de la nourriture, à deux reprises. Il a avalé un plat de "légumes cuits" en journée puis un "steak frites" quelques heures plus tard. Et, sur l'île du conseil, il a récupéré des papayes qu'il a par la suite cachées dans des paniers sur le toit de son campement, en attendant qu'elles mûrissent.