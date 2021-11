Teheiura exclu de Koh-Lanta pour triche : Claude, Sam et Laurent impliqués ? Ils s'expliquent...

Coup de tonnerre dans Koh-Lanta, mardi 9 novembre 2021. Alors qu'il devait affronter Christelle et Alexandra sur l'île des bannis, Teheiura a été exclu du jeu ! La raison ? L'aventurier phare a triché, demandant à un pêcheur passant au large du camp de la nourriture, qu'il a obtenue et partagée, semble-t-il avec Claude et Sam. Après la diffusion de la séquence inattendue où Teheiura avoue son geste, les réactions ont fusé. Sam, Claude et Laurent s'expliquent alors.

"Teheiura, ça restera toujours, avec Claude, l'un des meilleurs aventuriers du jeu pour moi. Ce qui s'est passé, ça n'enlève rien à la légende qu'il est. C'est un petit peu dommage, c'est sûr... mais j'espère qu'il ne va pas être jugé sur cet acte là. Je ne peux pas concevoir qu'on dise que cela lui enlève son titre d'aventurier, estime Sam auprès de Télé Loisirs. Je comprends qu'il ait pu avoir un moment de faiblesse... Ce Koh-Lanta était beaucoup plus dur que les autres, on l'a vraiment tous ressenti. D'ailleurs moi ça se voit, j'ai eu une perte de poids très significative... Et puis ce Koh-Lanta se déroulait chez Teheiura, en Polynésie. Ça peut être une pression supplémentaire de faire l'aventure sur son lieu de naissance. Les candidats le charriaient gentiment souvent sur ça. Peut-être n'aurait-il pas pu faire ce geste dans un autre endroit..."

Même constat pour Claude. Interrogé par TV Mag, l'aventurier emblématique de Koh-Lanta. "Demain, si on fait un Koh-Lanta où j'ai grandi, forcément, j'aurais des amis, des gens qui me connaissent, c'est compliqué", avance-t-il. Et de livrer son ressenti quant au geste de son camarade Teheiura : "Tout le monde a le droit de faire des erreurs, il n'a tué personne. Je suis triste qu'on remette en cause tout ce qu'il a fait pour une histoire de papayes, c'est dommage. Surtout qu'il n'allait pas les manger, il voulait les partager." Enfin, Laurent rejoint les deux candidats. Surtout que chez les ex-rouges, la nourriture se faisait ultra rare. "Quelque part, je comprends... On était tellement faibles... Tout ça prouve à quel point il est humain. Il ne faut pas que les gens lui en veuillent, il ne faut pas qu'ils l'allument... C'est un aventurier incroyable", lance-t-il à Télé Loisirs.

En story sur Instagram, il est interrogé sur ce fait de jeu et alors qu'un internaute lui demande s'il a profité de la triche de Teheiura, sa réponse est claire : "Non." Pour l'heure, Laurent est le seul à assurer ne pas avoir mangé avec l'aventurier, Sam et Claude, concernés d'après Le Parisien, ne se sont pas exprimés sur le sujet.