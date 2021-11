Teheiura a triché dans Koh-Lanta : 2 autres aventuriers mêlés à l'affaire, leurs noms révélés

Séquence inattendue dans Koh-Lanta, La Légende mardi 9 novembre 2021. Alors qu'il s'apprêtait à affronter Christelle et Alexandra sur l'île des bannis, Teheiura a finalement été évincé du jeu. Pour lui, direction la maison du jury final sans la possibilité de se battre pour une seconde chance. Il s'agit là d'une sanction de la production après la découverte d'une tricherie ! En effet, l'aventurier emblématique de la célèbre émission de survie a failli à l'une des règles les plus importantes : il a mangé en cachette ! Mais il n'est pas le seul candidat dans ce cas...

"Moi j'ai entendu parler du fait qu'il y avait peut-être eu partage. Qu'en gros, Teheiura aurait partagé ce que les pêcheurs lui ont donné avec d'autres aventuriers", nous confie Alexandra, éliminée lors de ce même épisode. Information confirmée par Teheiura lui-même, qui, dans un communiqué, avoue avoir "partagé" la nourriture qu'il a obtenue via un pêcheur au large de l'île. Alors qui sont ces autres aventuriers qui ont eux aussi eu le ventre rempli ? Interrogé par Le Parisien, Teheiura refuse de les nommer.

Claude et Sam, mêlés à la triche de Koh-Lanta ?

Toutefois, nos confrères semblent connaître l'identité de deux d'entre eux. En effet, d'après leurs informations, Claude et Sam auraient participé à cette triche. Contactés par Le Parisien, ni l'un ni l'autre n'a souhaité s'exprimer à ce sujet. La production est au courant qu'il y a eu partage, les candidats aussi d'ailleurs et ça ne plait pas à tout le monde. "Le plus choquant, c'est qu'ils n'aient pas partagé avec tout le monde", lance l'un des apprentis Robinson, visiblement déçu de ne pas avoir eu sa part du gâteau.

Mais une autre question se pose rapidement : pourquoi Teheiura est-il le seul à être sanctionné ? "On s'est posé mille questions. Après enquête, nous avons choisi de ne sanctionner que celui qui a demandé et obtenu de la nourriture. On a eu la certitude que c'était Teheiura", explique Julien Magne, directeur des programmes chez ALP et qui indique avoir pris cinq jours pour "ajuster la sanction" en concertation avec Denis Brogniart, la productrice Alexia Laroche-Joubert et la direction de TF1. De son côté, Teheiura "prend la sanction sans hésiter". "Sur le fait que d'autres aventuriers en ont profité, je peux juste dire que ce n'est pas moi qui mets les règles en place. Moi, je suis bien avec moi-même, c'est tout ce qui m'importe aujourd'hui", confie-t-il. Une réaction qui honore cet aventurier, alors irréprochable durant ses quatre premières saisons de Koh-Lanta.