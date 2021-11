Triche dans Koh-Lanta : steak frites, légumes... Ce que Teheiura a mangé en off

Stupeur dans Koh-Lanta, La Légende mardi 9 novembre 2021. Teheiura a triché ! L'aventurier emblématique du jeu a récupéré de la nourriture sur le camp, à plusieurs reprises. Denis Brogniart annonce alors la sanction : pas d'affrontement sur l'île des bannis pour lui, direction la maison du jury final. À l'antenne, pas plus d'informations. Qu'a-t-il mangé ? Comment la production a-t-elle géré en coulisses ? Nos confrères du Parisien ont les réponses.

Comme ils le révèlent, dans un premier temps c'est le mot "papaye" qui interpelle. Il est intercepté par la perche d'un preneur de son. De prime abord, l'équipe pense à une stratégie avant de finalement se rendre à l'évidence : quelque chose se trame. Après enquête, il s'avère que Teheiura a mangé à plusieurs reprises, deux du moins. Sur place, il avoue ainsi avoir avalé un plat de "légumes cuits" en journée puis un "steak frites" quelques heures plus tard. Mais alors d'où sort cette histoire de papaye ? Sur l'île du conseil, l'aventurier a récupéré des papayes qu'il a par la suite caché dans des paniers sur le toit de son campement, en attendant qu'elles mûrissent. Informations confirmées par Teheiura lui-même.

Au moment des deux repas de Teheiura, survenus "dans la même journée" et le deuxième a même "été posée en bord de place sans qu'[il] ne fasse la demande à qui que ce soit", les caméras sont éteintes. Mais d'après un autre candidat, ces mets sont arrivés via une pirogue sans moteur. À son bord, "ni un membre de la production, ni quelqu'un de la famille de Teheiura", assure Julien Magne, directeur des programmes d'ALP. Là encore, la version de l'aventurier concorde.

Cette histoire de triche remonte. D'après Le Parisien, après l'élimination de Clémence au conseil, diffusée mardi 26 octobre 2021, la production a sondé les aventuriers. "On nous a demandés si on avait triché et ce qu'on savait", raconte un apprenti Robinson. De là, Julien Magne a sermonné les aventuriers devant les caméras. "Il les a engueulés en leur expliquant que ce n'était pas digne d'aventuriers comme eux", se souvient un cadre d'ALP. Dans la foulée, les papayes cachées par Teheiura sont récupérées. Et la semaine suivante, mardi 2 novembre 2021, Christelle est éliminée lors de l'épisode des binômes... et entraîne son camarade Teheiura dans sa chute.