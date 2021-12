Triche dans Koh-Lanta : Claude Dartois brise enfin le silence et évoque une "vendetta"

Ce nouveau Koh-Lanta All Stars, baptisé Koh-Lanta la légende, s'annonçait exceptionnel. Seuls des aventuriers emblématiques ont été sélectionnés pour s'affronter sur l'île de Tahaa, en Polynésie française. Un casting qui a fait rêver les téléspectateurs. Mais, depuis quelques semaines, des affaires de tricheries viennent éclabousser cette édition. Selon les rumeurs, Claude Dartois y aurait pris part. Des allégations auxquelles il a répondu après avoir été contacté par Public.

"Je ne répondrai pas à cette vendetta contre moi", a confié le finaliste malheureux de Koh-Lanta Vietnam (2010), de La revanche des héros (2012) et de L'île des héros (2020). Claude Dartois se dit serein et demande "à ce qu'on apporte les preuves de ces accusations" dont il fait l'objet. Selon lui, ces rumeurs ont uniquement été lancées dans le but "de [lui] nuire". Un autre aventurier qui a témoigné anonymement assure pourtant que l'homme de 42 ans a bel et bien triché et que ce n'était pas la seule édition où il avait enfreint les règles. "Personne ne s'est demandé pour quelle raison Claude n'a pris que 7 kilos sur l'Ile des héros alors qu'en moyenne, et c'est vérifiable, un candidat perd environ 15 kilos", a-t-il lancé. Toutefois, chaque métabolisme est différent, peut-être est-ce donc l'explication de cette perte de poids jugée peu importante. Jusqu'à preuve du contraire, le papa de Marceau (1 an) et Andréa (6 ans) est donc innocent.

Rappelons que l'affaire de tricherie a débuté avec Teheiura. Ce dernier a été exclu de l'aventure après qu'il a révélé à Denis Brogniart que, grâce à des pêcheurs, il avait mangé à deux reprises. Il a avalé un plat de "légumes cuits" en journée puis un "steak frites" quelques heures plus tard. Et, sur l'île du Conseil, il a récupéré des papayes qu'il a par la suite cachées dans des paniers sur le toit de son campement, en attendant qu'elles mûrissent. Ce festin, il l'aurait partagé avec d'autres aventuriers. Les noms de Sam et Claude sont sortis dans la presse, mais les principaux intéressés n'avaient alors pas souhaité s'exprimer sur le sujet.

L'affaire ne s'est pas arrêtée là puisque le 6 décembre dernier, Le Parisien a évoqué un nouveau scandale. "Il a beaucoup hésité sur la stratégie à avoir concernant sa triche. D'autant plus qu'un autre candidat les a surpris dans le noir et a tout raconté. Claude aurait pu dire que la tentation était trop grande. Il a finalement décidé de nier jusqu'à la mort. Après tout, les caméras n'étaient pas là", a tout d'abord confié un proche de Claude Dartois. Il se serait fait repérer dans la nuit par un gardien, "du côté de la tente des techniciens". "Mais il a pu repartir à moindres frais", a glissé un témoin de la scène.

Toujours selon Le Parisien, il aurait aussi pris part avec d'autres candidats à des dîners clandestins lors des soirs de Conseil, sur l'île de Raiatea. En effet, quatre à cinq aventuriers auraient attendu que les gardiens censés les surveiller s'endorment pour se rendre au Sunset Beach Motel, "une pension de famille qui dispose de six bungalows avec vue sur le lagon ainsi qu'une grande villa sur jardin loués à des touristes ou des ex-métropolitains". Ils seraient allés rendre visite à des habitants. Et un couple aurait été particulièrement généreux en proposant "du salé, du sucré et des boissons énergisantes à gogo". Un rituel que la plupart des principaux concernés opéraient tous les trois jours. Une enquête est actuellement en cours du côté de la production afin de faire la lumière sur cette affaire. Accusés d'y avoir participé, Coumba et Laurent Maistret ont vite démenti. Teheiura a de son côté également vite assuré qu'il n'avait pas pris part à ces fameux dîners.