Dîners clandestins dans Koh-Lanta : une enquête ouverte par la production, des candidats convoqués

Les téléspectateurs pensaient certainement avoir tout vu lorsque Teheiura s'est fait exclure de Koh-Lanta pour tricherie. L'aventurier a en effet reconnu avoir obtenu de la nourriture de la part de pêcheurs locaux à deux reprises. La sanction fut alors inévitable. Mais voilà, en début de semaine, Le Parisien a rapporté que d'autres candidats étaient désormais impliqués dans une nouvelle affaire. En effet, d'après leurs sources anonymes, il y aurait eu plusieurs repas clandestins lors du tournage, à l'insu de la production. Et ce, jusqu'à trois fois par semaine.

Face à la polémique qui enfle, la production est sortie du silence à travers un communiqué officiel ce mercredi 8 décembre 2021. Elle assure ne pas avoir été au courant de l'affaire au moment des faits. "Nous avons été informés récemment, plusieurs mois après la fin du tournage, par des aventuriers participants que plusieurs aventuriers auraient quitté, en pleine nuit, le site où ils passent la nuit après le conseil pour se nourrir", lit-on.

Ainsi, c'est avec précaution mais détermination qu'ALP compte bien clarifier toute cette histoire. "Aux regards de ces éléments nous avons décidé de mener une enquête auprès des aventuriers présents sur le tournage mais aussi en Polynésie auprès des locaux afin de récolter toutes les informations possibles sur cette affaire, tout comme nous l'avions fait après les bruissements qui circulaient sur le camp au moment du tournage et qui concernaient Teheiura", a-t-il été promis. Mais, jusqu'à présent, difficile d'obtenir des aveux, faute de preuves. "Nous avons convoqué les aventuriers susceptibles d'être impliqués dans cette affaire et tous réfutent les accusations. C'est pourquoi, nous continuons d'enquêter avant de prendre une quelconque décision et cela, nous tenons à le préciser fermement, sans aucun favoritisme pour quelques aventurier que ce soit."