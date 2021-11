"On ne s'y attendait pas..." : Koh-Lanta - Alexia Laroche-Joubert confirme que d'autres candidats ont triché

Mardi soir, l'épisode de Koh-Lanta est assurément rentré dans les annales. Teheiura a été exclu par Denis Brogniart après sa tricherie. En effet, l'aventurier légendaire de l'émission pour qui il s'agissait de la cinquième participation a demandé de la nourriture à des locaux lors du tournage en Polynésie. Des méfaits qu'il a aussitôt confirmés lorsqu'il a confronté l'animateur. Depuis, il est soupçonné que d'autres candidats soient impliqués dans ce scandale, dont Claude, Sam et Laurent.

Pour y voir un peu plus clair sur les circonstances de cette tricherie, Cyril Hanouna a invité la productrice de Koh-Lanta Alexia Laroche-Joubert à réagir et à livrer sa version dans Touche pas à mon poste ce mercredi 10 novembre 2021. "L'histoire c'est qu'on a entendu des bruissements dans les retours des micros, on entendait des histoires en lien avec des papayes. On est allé voir les aventuriers et, en posant les questions, Teheiura a directement avoué qu'il avait triché et qu'il s'était fait livrer de la nourriture et l'avait partagée autour de lui", a-t-elle déclaré.

Ce fut alors un rebondissement sans précédent pour toutes les équipes du programme. "On a été extrêmement surpris, on ne s'y attendait pas, c'est une première dans Koh-Lanta !" D'autant plus que la production avait "justement fait attention" parce qu'elle savait qu'il pouvait y avoir un risque étant donné que Teheiura était originaire de Polynésie. "On lui en avait parlé, on avait fait attention", a martelé Alexia Laroche-Joubert. Une enquête s'en est suivie et, quatre jours plus tard, le verdict a été rendu : Teheiura devait se faire exclure.

Christelle a découvert le pot aux roses

Alexia Laroche-Joubert a donc confirmé que d'autres personnes ont bien été impliqués. Mais alors, pourquoi ne sanctionner que Teheiura ? "Il s'avère qu'on a décidé de sanctionner la personne qui avait organisé la venue des aliments et pas ceux qui ont consommé. Teheiura n'a jamais révélé avec qui il avait partagé la nourriture mais on en connait certains", a-t-elle admis. Gilles Verdez s'est ensuite chargé de révéler des noms pour elle. "Selon mes informations, c'est Christelle qui a découvert les papayes, elle a pété les plombs et en enquêtant vous avez découvert que Teheiura ne s'était pas isolé. Plusieurs fois, il a fait appel à des piroguiers, et a partagé avec Sam et Claude. C'est quand même bizarre que vous les laissiez continuer. J'ai beaucoup d'autres noms", a-t-il adressé à la productrice.

Et pour elle de répondre : "On a pris en effet la décision de sanctionner que Teheiura, il a fait quelque chose de grave dans le cadre d'un jeu. On pensait que c'était juste une histoire de papaye, on s'est posé la question. Il ne pouvait pas profiter de sa deuxième chance. En revanche ce n'est pas parce qu'il y a eu égarement que ça remet en cause ce qu'il est, il appartient à la famille Koh-Lanta. C'est Denis Brogniart qui nous a dit qu'il fallait le garder au jury final parce que c'est important".