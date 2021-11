Teheiura (Koh-Lanta) exclu pour triche et dénoncé par d'autres aventuriers ? La production sort du silence

Lors du dernier épisode de Koh-Lanta, l'aventurier emblématique Teheiura s'est fait exclure de l'aventure pour tricherie. Lors du tournage en Polynésie, il a demandé à plusieurs reprises de la nourriture à des locaux. Le candidat, pour qui il s'agissait de la cinquième participation, avait alors aussitôt reconnu ses torts, mettant ainsi fin à son aventure. Plus tard, des rumeurs ont avancé que certains de ses camarades étaient également impliqués dans cette affaire.

Des soupçons qu'a pu confirmer la productrice Alexia Laroche-Joubert dans Touche pas à mon poste il y a quelques jours, sans donner de noms. En revanche, les candidats qui ont participé à la triche n'ont pas connu le même sort que Teheiura. "Il s'avère qu'on a décidé de sanctionner la personne qui avait organisé la venue des aliments et pas ceux qui ont consommé. Teheiura n'a jamais révélé avec qui il avait partagé la nourriture mais on en connaît certains", expliquait-elle.

Une décision qui est apparue injuste aux yeux des internautes, lesquels ont par ailleurs soupçonné qu'une personne ait dénoncé Teheiura. Ces derniers, toujours aussi passionnés par les histoires dans Koh-Lanta, ont alors fini par dépasser les limites. En effet, la société de production de l'émission ALP a été obligée d'intervenir en partageant un communiqué officiel pour dénoncer les "menaces de mort" dont sont victimes certains candidats.

"Malgré les nombreux appels au calme, les aventuriers de Koh-Lanta continuent de recevoir des injures et des menaces de mort. Aucun aventurier n'a dénoncé Teheiura sur le fait qu'il a reçu de la nourriture sur le camp. Teheiura a avoué seul son moment d'égarement. Aucun évènement lié à ce jeu ne donne le droit à l'envoi d'injures, de menaces et de messages haineux", est-il rappelé. Il est également vivement conseillé aux aventuriers de "porter plainte" contre leurs haters.