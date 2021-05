Koh-Lanta : Un aventurier phare proche de deux stars de DALS, cette photo qui intrigue...

"Ensemble, nous allons de l'avant... À suivre", écrit Kunlé en légende de cette photo à trois. Et d'ajouter des hashtags qui évoquent, entre autres, une "préparation physique", de "l'abnégation", de la "force mentale", de la "prise en main"... et de la "danse", citant également "DALS". De quoi s'interroger sur l'éventuel projet que le papa de Lateef a avec la complice de Rayane Bensetti et sa camarade de Danse avec les stars... Peut-être envisage-t-il un coaching des deux danseuses ou de rejoindre le casting du fameux concours de danse.

Rappelons qu'en 2010, lors de sa participation à Koh-Lanta, Kunlé avait été presque au bout de l'aventure. En effet, il avait été éliminé après 38 jours de survie et de privation lors du tout dernier conseil de la tribu réunifiée, juste avant la course d'orientation, les fameux poteaux et la grande finale. Cette édition avait été remportée par Philippe, qui avait récolté plus de votes que Claude. Onze ans plus tard, Kunlé n'attend qu'une chose, prendre sa revanche. Mais peut-être le fera-t-il dans une autre émission de TF1, DALS ! "À suivre", comme il le dit lui-même...