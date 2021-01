Koh-Lanta : Le fils d'un aventurier phare, "honteux", révèle les coulisses et fait une annonce !

Koh-Lanta célèbre son vingtième anniversaire cette année. Et depuis les premières saisons, les aventuriers ont chacun évolué. Ils se sont accomplis professionnellement, sont devenus parents... ou, pour ceux qui l'étaient déjà, ont vu grandir leurs enfants. C'est le cas de Kunlé, qui a participé avec Claude Dartois à la dixième saison de Koh-Lanta, au Vietnam en 2010, et qui est l'heureux papa de Lateef, brièvement aperçu à l'antenne du jeu. Onze ans plus tard, le petit garçon est un jeune homme, et il raconte sur les réseaux sociaux les coulisses du tournage de l'époque.

L'une des mythiques récompenses dans Koh-Lanta, c'est l'appel aux proches. Les aventuriers ont le droit à quelques minutes d'échange téléphonique avec des membres de leurs familles. Kunlé a choisi de parler avec son fils Lateef. Mais ce dernier n'était pas très bavard... "T'es avec tonton ?", "Tu as bien travaillé à l'école ?", lance l'apprenti Robinson tandis que le jeune garçon ne répond que par des "oui". "Tu es toujours aussi bavard, tu ne parles jamais au téléphone", lâche alors Kunlé.

Sur Twitter mardi 19 janvier 2021, Lateef a partagé cet instant en vidéo, diffusé à l'époque sur TF1. "Vraiment le moment le plus honteux de ma vie, j'étais débile, c'est grave", lance-t-il. Et d'apporter quelques explications à son comportement : "En vrai il y a un contexte. Je n'habitais pas avec mon père, du coup je ne savais pas qu'il était allé faire Koh-Lanta (il me l'a caché pour me faire la surprise). Et au moment où il m'appelle il était 9 heures du matin, moi je pionçais comme jamais, je ne voulais rien savoir."