Maud (Koh-Lanta) maman : elle a accouché, photo et prénom de son fils

Maud entre dans le clan des mamans de Koh-Lanta ! La jolie blonde a donné naissance à son premier enfant, un adorable petit garçon prénommé Victor. Une heureuse nouvelle que l'aventurière a partagée sur Instagram le 19 novembre 2020.

C'est plus que comblée que Maud, candidate de Koh-Lanta en 2002 au Costa Rica puis en 2012 au Cambodge dans une version All Star, a annoncé l'arrivée de son premier bébé. "Victor, mon petit matelot, s'est fait désirer et est arrivé à quai 2 jours après le terme mardi 17 novembre. 3,980kg et 50 cm de pur bonheur", a écrit la jeune maman en légende d'une photo de son bébé dont on peut apercevoir le doux visage. Le petit Victor est sublime tout de bleu vêtu, son doudou posé sur lui.

Rapidement, la belle Maud a été félicitée par plusieurs followers, ravis d'apprendre la bonne nouvelle.