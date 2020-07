Koh-Lanta : Une aventurière est enceinte de son premier enfant !

La famille Koh-Lanta s'agrandit ! En effet, une ancienne candidate du célèbre jeu d'aventure de TF1 est enceinte. Il s'agit de Maud, qui a tenté de gagner les 100 000 euros promis au vainqueur à deux reprises : en 2002 au Costa Rica, puis en 2012 lors d'une édition All Star qui s'est déroulée au Cambodge.

C'est sur Instagram que la belle Maud a révélé être enceinte de son premier enfant. Le 9 juin 2020, l'aventurière a posté une photo d'elle, test de grossesse positif à la main, ainsi que de son échographie. "Il en aura fallu des tempêtes et des ajustements de voiles pour que ce petit moussaillon monte à bord ! Encore 5 mois de patience et tu seras à bon port, baby boy", avait-elle légendé. Ses abonnés apprenaient alors deux nouvelles : celle de sa grossesse et celle du sexe de son bébé, un petit garçon.

Depuis cette belle révélation, Maud a publié plusieurs clichés sur le réseau social de partage d'images. Dessus, l'ancien mannequin devenu organisatrice d'événements lors de sa deuxième participation à Koh-Lanta prend la pose en maillot de bain noir moulant son baby bump. Sur d'autres photos, Maud prend la pose auprès de son amie l'humoriste Mam Issabré, également enceinte. Son accouchement est prévu pour octobre 2020.

Rappelons que cette ex-Miss Pays de la Loire qui affiche aujourd'hui un ventre très arrondi en a fait du chemin depuis sa première apparition dans Koh-Lanta. La jolie blonde aux yeux bleus avait été animatrice sur Direct 8 ainsi que sur RTL 9 après le jeu. "Cette étiquette m'a mis des bâtons dans les roues. En 2006, j'ai même enlevé Koh-Lanta de mon CV. Aujourd'hui, je ne cours plus après la télévision, surtout si c'est pour être la grande blonde de service. Je n'accepterai de nouveau que pour parler de voyages ou du monde de l'entreprise", avait-elle déclaré en 2014 à nos confrères de Télé Star. Promesse tenue pour Maud ! En effet, elle s'est depuis concentrée sur sa société, Pop in Hotel qui se veut un intermédiaire entre particuliers et hôtels sans commission et au prix le plus bas.