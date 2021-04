Rayane Bensetti broie du noir, Denitsa Ikonomova annonce une grande nouvelle

Sont-ils en couple, oui ou non ? C'est la question qui occupe l'esprit des fans de Rayane Bensetti et Camille Lellouche ces derniers jours. Après avoir choqué les internautes avec leur langoureux baiser ils se font plus discrets sur leur relation, ne partageant plus de photos ou de vidéos ensemble, bien que l'acteur ait fait part de ses regrets.

La polémique semble avoir beaucoup affecté l'acteur de 28 ans. Dans deux stories publiées sur son compte Instagram lundi 12 avril, il montre une image de lui bien sombre. Sur la première, il semble être dans un studio d'enregistrement. Il ajoute la mention "Besoin de vider mon coeur...", avec la chanson Cry me a river de Justin Timberlake en fond sonore.

La seconde story n'est guère plus réjouissante puisque l'artiste prend une photo de sa fenêtre donnant sur la rue avec un horaire très matinal affiché, 6h13 ! Il a cette fois écrit deux messages : "Besoin d'un GPS pour trouver le sommeil... Après le moment le plus sombre de la nuit vient le soleil...". Des paroles assez énigmatiques, mais qui traduisent bien l'état d'esprit assez triste de l'acteur de Tamara qui souffre visiblement d'insomnie.

Des nouveaux projets plein la tête

De son côté Denitsa Ikonomova semble bien plus enjouée ces derniers jours et surtout très occupée. Celle que l'on disait très proche de Rayane Bensett - même si aucun des deux n'a jamais confirmé cette supposée relation - a dévoilé un tout nouveau projet qui semble lui tenir à coeur. Accompagnée de la femme de François-Xavier Demaison, Anaïs, elle vient de partager plusieurs stories Instagram pour officialiser le lancement de son nouveau projet. Appelé La brigadoune et tourné autour de l'adoption d'animaux, on en sait encore assez peu pour le moment.

En tout cas, les choses semblent aller dans le bon sens pour Denitsa, qui apparaît radieuse et ne semble pas affectée le moins du monde par la polémique entourant son complice de toujours, Rayane Bensetti. Elle a d'ailleurs partagé une publication lundi pour évoquer son état d'esprit du moment. "Plein de beaux projets en vue. Tellement impatiente de les partager avec vous !!!", écrit-elle sur son compte Instagram où elle compte plus de 750 000 abonnés.