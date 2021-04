Rayane Bensetti : Son bisou bien baveux avec Camille Lellouche... les deux acteurs sont-ils en couple ?

Les rumeurs allaient bon train à l'époque où Rayane Bensetti faisait les cent pas au bras de Denitsa Ikonomova dans l'émission Danse avec les stars. S'ils n'ont jamais vraiment commenté la nature de leur relation, les deux complices restent très proches puisque, le lundi 18 janvier 2021, alors que la divine Bulgare fêtait son anniversaire, elle avait pu compter sur son petit poulain qui lui avait concocté une jolie surprise au Maroc, à Marrakech. Au programme, virée en quad et bougies romantiques. "On ne change pas une équipe qui gagne, écrivait-il alors. Joyeux anniversaire à toi. Un peu de sourire c'est tout ce qu'on a besoin, par les temps qui courent... pour ceux qui se demandent si on danse encore ensemble quand on se voit... je pense que la photo répond à cette question." Et pourquoi pas une valse à trois (temps) ?