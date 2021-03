Camille Lellouche : Craquante en bikini, elle esquive le confinement à Marrakech

"Franchement Camille je t'adore mais arrête de nous faire du mal ok? On est coincés dans notre putain de pré carré nous alors un peu de pitié stp", écrit une internaute. Un autre ajoute une référence au couvre-feu instauré par le gouvernement : "Ici ça caille, la police nous traque à 17h30." Ces petits messages ont certainement fait réagir Camille Lellouche, qui a également posté de petites vidéos dans sa story du jour.

Avant de s'envoler pour le Maroc, la jolie brune célibataire s'était distinguée sur le plateau de 20h30 le dimanche, présentée par Laurent Delahousse. Elle y a interprété son single sous les yeux d'André Manoukian, également invité. Le musicien et ancien juge de Nouvelle Star l'avait éliminée lors de ses deux auditions à l'émission, en 2008 puis 2010.

"Elle avait une voix soul vachement chouette mais bon on lui a dit non. Mais bon, du coup elle est restée en disant 'expliquez-moi pourquoi'. Et là il y a eu une confrontation et on s'est dit 'celle-là, on va la revoir'", avait expliqué André Manoukian, visiblement embarrassé. Dédé avait quand même vu juste !