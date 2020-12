Camille Lellouche : Confidences sur son ex et leur rupture... "Il en avait ras le c**"

Invitée sur RTL face à Bernard Montiel, le 20 décembre 2020, Camille Lellouche a parlé une nouvelle fois de cet ex qui lui a inspiré le titre Je remercie mon ex, sorti le 3 décembre dernier. Interrogée sur cette relation désormais terminée, elle a confié avoir pris l'initiative de la rupture...

"Même si j'ai pris cette décision je pense que lui en avait ras le c** aussi. Et puis bon faut me gérer au quotidien, moi je suis pas non plus la plus facile..." Loin de rejeter la faute sur son ex, l'artiste a ajouté avoir quelques manies difficiles à vivre au quotidien : "Alors je suis pas jalouse, je suis pas trop relou mais bon je suis névrosée, j'ai des tocs." Bien loin d'être en mauvais termes avec ce mystérieux jeune homme, la chanteuse avait confié avoir gardé une bonne relation avec celui-ci dans l'émission C à vous, le 5 décembre dernier.

Sur le plateau de France 5, l'humoriste avait expliqué : "On n'est pas du tout en guerre, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Il a aimé le son". Pour preuve, son ex a eu le privilège d'écouter le titre avant sa diffusion et l'a même validé avant qu'il ne sorte sur YouTube. "Il m'a dit : 'Il est vraiment cool'", révélait-elle, avant d'indiquer avec humour : "Je lui ai donné 5%, c'est pas mal".

N'ayant aucune amertume envers son ex, elle déclarait également ressentir plutôt de la bienveillance à son égard. "Je pense qu'il faut remercier son ex. On est tout le temps en train de les insulter en permanence et au final, remercions-les puisqu'au final, il nous arrive de belles choses et sûrement meilleures", confiait la jeune femme de 34 ans.