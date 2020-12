Camille Lellouche en bons termes avec son ex ? Elle révèle la nature de leur relation

Lorsque Camille Lellouche a finalisé l'écriture de Mais je t'aime, avec l'aide de Grand Corps Malade, elle était encore en couple avec son compagnon, mais ils avaient rompu peu de temps après, une rupture toute fraîche qui l'avait conduite à laisser échapper quelques larmes sincères et réelles sur le tournage du clip. "Quand je pleure, c'est réel. La veille du clip, la personne pour qui je l'avais écrite a récupéré ses affaires chez moi. Mon émotion n'est pas feinte. Et celle de Fabien non plus, car il connaissait cette personne. Et à chaque fois qu'on la chante, il se passe un truc très fort entre nous", avait expliqué l'artiste de 34 ans en septembre dernier, lors d'une interview accordée au Parisien. C'est alors qu'elle avait officialisé son statut de femme célibataire.

Puis est venu le temps pour Camille Lellouche de dire merci à son ex. Et c'est ainsi que Je remercie mon ex, son premier single solo disponible depuis le 3 décembre dernier, a vu le jour. "Je pense qu'il faut remercier son ex. On est tout le temps en train de les insulter en permanence et au final, remercions-les puisqu'au final, il nous arrive de belles choses et surement meilleures", a confié Camille Lellouche sur le plateau de C à vous (France 5), le lundi 7 décembre.

Face à son invitée, Anne-Elisabeth Lemoine a voulu savoir si l'ex de Camille Lellouche avait écouté la chanson. Parce que celle que le public a découvert dans The Voice n'y va pas de mains mortes avec son ex. "Si on en est là, c'est à cause de toi. T'as été d'une lâcheté. Ça ne me fait plus mal. Après tout ce temps, tu ne m'as pas respectée. Et ça me fait plus mal. (...) C'est toi qui est parti apeuré, mais je ne reviendrais plus jamais. Toi tu m'aimeras à tout jamais" chante-t-elle notamment dans ce titre, dont le clip a déjà été vu plus de 600 000 fois sur Youtube. "On n'est pas du tout en guerre, a avoué Camille Lellouche, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Il a aimé le son." En rigolant, Anne-Elisabeth lui a alors demandé s'il prenait des droits d'auteur. "Je lui ai donné 5%, c'est pas mal", a répondu Camille Lellouche, toujours sur le ton de l'humour. La chanteuse "en bons termes" avec son ex, lui a fait écouter sa chanson avant qu'elle ne sorte : "Il m'a dit : 'Il est vraiment cool'". Donc tout va bien !