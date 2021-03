Camille Lellouche : Retrouvailles gênantes avec André Manoukian, 10 ans après Nouvelle Star

"Mais il se souvenait pas ! Je lui ai dit sur un plateau télé", a poursuivi une Camille Lellouche taquine et souriante face à un André Manoukian en difficultés. Le musicien et ex-compagnon de Liane Foly a tenté de se défendre : "C'était il y a longtemps, elle démarrait, elle était peut-être pas aussi talentueuse que maintenant..."

"Elle avait une voix soul vachement chouette mais bon on lui a dit non. Mais bon, du coup elle est restée en disant 'expliquez-moi pourquoi'. Et là il y a eu une confrontation et on s'est dit 'celle-là, on va la revoir'", ajoute-t-il. André Manoukian avait vu juste ! La candidate l'a rattrapé, plus de 10 ans après leur premier face-à-face...

Avant N'insiste pas, Camille Lellouche a sorti Je remercie son ex, justement inspiré par son ex-petit ami. Elle a aussi prêté sa voix à Tayc sur la chanson Et si, ainsi qu'à Grand Corps Malade, sur le titre Mais je t'aime. Le duo, certifié single platine, a remporté la Victoire de la musique de Meilleure chanson originale.