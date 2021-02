Laury Thilleman aux Victoires de la musique : le message émouvant de son père

Vendredi soir était un grand soir pour les artistes. Sur France 2 avait lieu en direct la 36e cérémonie des Victoires de la Musique. Un événement très attendu mais qui fut forcément un peu différent des précédentes années en raison de la crise sanitaire. Ainsi, les chanteurs nommés ont dû se contenter des applaudissements de 200 figurants à la Seine musicale, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Malgré tout, les téléspectateurs étaient au rendez-vous puisqu'ils sont 3 millions à avoir suivi les sacres de Benjamin Biolay, Pomme ou encore Grand Corps Malade et Camille Lellouche derrières leurs écrans.

La soirée fut assurément une grande victoire également pour Laury Thilleman, laquelle a été appelée à présenter la cérémonie au côté de Stéphane Bern. Une grande première pour la jeune femme de 29 ans qui jusqu'à présent avait fait ses preuves lors d'émissions musicales enregistrées telles que Allez viens, je t'emmène... (France 3). "C'est presque irréel de pouvoir vivre ce moment de communion en LIVE avec tous les artistes, techniciens, intermittents du spectacle, orchestres, musiciens, arrangeurs... le temps d'une soirée qui nous l'espérons restera pour tous inoubliable", s'est-elle réjouie sur Instagram en marge de la cérémonie.



Une chose restera à coup sûr inoubliable pour Laury Thilleman : le message que lui a envoyé son père, Fabrice. Ce dernier qui a bien compris que sa fille avait le trac avant d'entrer en scène et il a pris soin de lui rappeler que tout cela était bien mérité."Si ce soir tu es dans les startings blocks du départ pour Les Victoires de la musique, c'est que tu t'es entraînée pour ce défi et que tu as le niveau pour être sur cette scène", peut-on ainsi lire. "Tu auras les jambes qui flageolent au début puis une fois lancée, tu gèreras ta course, ce soir c'est un marathon. (...) On sera derrière toi comme à chaque fois. On t'aime."