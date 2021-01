Laury Thilleman et Juan Arbelaez volés dans Paris : le couple s'agace et partage une photo

"Les joies de Paris..." C'est ainsi que Laury Thilleman a commenté sas story Instagram postée dimanche 24 janvier 2021. Mais, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas pour chanter les louanges de la capitale qu'elle a posté ces quelques mots, bien au contraire. En effet, c'est pleine d'ironie que Miss France 2013 s'est saisie de sa plateforme sociale après avoir constaté que ses casques de scooter avaient été tout bonnement volés.

Sur l'image partagée, on découvre que le coffre, plus communément appelé top case, a été vidé et détaché du reste du véhicule. Pire encore, on apprend que ce n'est pas la première fois qu'une telle mésaventure arrive à la pétillante brunette. "4 casques volés en deux semaines, ça fait beaucoup non ?", commente-t-elle encore, vraisemblablement très agacée. Même chose du côté de son mari Juan Arbelaez, lequel a lui aussi partagé son mécontentement sur son compte Instagram. "Casques volés", a-t-il également déploré ajoutant un sticker très énervé.

Les vols à Paris, même les people ont du mal à y échapper donc. Toutefois, il en faudrait bien plus pour entacher la bonne humeur légendaire de Laury Thilleman et son chéri. Et pour cause, le couple croule toujours plus sous les projets professionnels. Alors que la reine de beauté se consacre à ses collaborations avec des marques de vêtements ou encore à l'écologie ainsi qu'à la promotion de son livre, 365 jours au top, Juan quant à lui parvient à exercer son métier de chef cuisinier comme il le peut. Il prépare notamment des plats gourmands dans Quotidien. Et ce n'est pas tout, il continue en parallèle de gérer ses restaurants et de les faire tourner grâce à la livraison.