Laury Thilleman et Juan Arbelaez : Photos inédites de leur mariage pour leur premier anniversaire

La date du 21 décembre restera à jamais gravée dans la mémoire de Laury Thilleman et Juan Arbelaez. En 2019, Miss France 2011 et l'ancien candidat de Top Chef (saison 3, en 2012) se sont dit "oui" devant leurs proches, à Brest. Lundi, ils ont donc célébré leurs noces de coton avec une belle surprise pour leurs abonnés sur Instagram.

Lundi 21 décembre, cela faisait en effet un an que Laury Thilleman et Juan Arbelaez se sont mariés dans la ville qui a vu naître la jeune femme de 29 ans. Ce jour là, elle portait une magnifique robe courte signée Delphine Manivet, comme leurs fans avaient pu le découvrir avec les quelques photos partagées par le couple sur les réseaux sociaux.

Un an après, les tourtereaux s'aiment comme au premier jour et ont ainsi fêté leur 1 an de mariage en partageant des photos inédites de leur union. Trois clichés en noir et blanc postés par Laury Thilleman : sur le premier, on peut la découvrir de profil, probablement en train de susurrer des mots doux à son mari qui l'enlace, tout sourire. Sur la deuxième, l'ancienne reine de beauté affiche un sourire éclatant en pleine danse. Sur la dernière, elle embrasse Juan sur la joue tout en sortant de la mairie.