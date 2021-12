Triche dans Koh-Lanta, la "balance" démasquée ? Une aventurière se livre !

Koh-Lanta, La Légende devait célébrer le vingtième anniversaire du célèbre jeu de survie de TF1. Les téléspectateurs en retiendront aussi les nombreuses polémiques et tricheries survenues au cours de l'aventure. Après les aveux de Teheiura, qui a dégusté à deux reprises des plats chauds en cachette, ce sont d'autres apprentis Robinson, à l'instar des deux finalistes Claude et Laurent, qui sont mis en cause dans une affaire de dîners clandestins ! Le scandale a éclaté après qu'un ou plusieurs aventuriers a/ont balancé le pot aux roses à la production. Depuis, c'est la chasse aux délateurs...

Dimanche 19 décembre 2021, Coumba a pris la parole lors d'un live sur Instagram. Sans langue de bois, elle répond aux différentes interrogations des internautes. C'est ainsi que l'un d'entre eux lui demande qui a, d'après elle, révélé la supercherie. "Même aujourd'hui, je ne sais pas. J'ai des soupçons sur deux personnes sur trois, parce qu'apparemment ils sont trois à avoir balancé. C'est entre eux et Dieu", lance-t-elle. Et alors qu'un spectateur du live évoque l'hypothèse que Teheiura soit la balance, Coumba réfute l'idée : "Non, je ne pense vraiment pas que ce soit Teheiura qui ait balancé !" Rappelons que Christelle avait déjà été citée, à tort.