Triche dans Koh-Lanta : Menacée, une aventurière présentée comme "la balance" brise le silence

"J'ai mangé deux fois", avouait Teheiura dans le onzième épisode de Koh-Lanta, La Légende mardi 9 novembre 2021. Et demander à des pêcheurs de le nourrir constitue un grand manquement aux règles et à l'éthique du célèbre jeu de survie de TF1. L'aventurier a présenté ses excuses, il a été sanctionné, mais l'affaire de triche a eu de lourdes conséquences... en dehors du jeu. En effet, Christelle a été, comme Coumba plus tôt dans le jeu, menacée de mort. La raison ? Elle est présentée comme la candidate qui a révélé la tricherie de Teheiura !

Mercredi 10 novembre 2021, au lendemain de la diffusion de l'épisode, sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), c'est Christelle qui a été pointée du doigt. "Mon nom a été donné sur la tricherie de Teheiura en disant, en gros, que c'était moi la balance", se souvient-elle auprès de nos confrères du Parisien. Et depuis, c'est l'enfer : "Une seule phrase a déchaîné les sympathisants de Teheiura, dont certains m'ont menacée de mort. Je ne peux pas laisser passer ça. Je suis allée déposer plainte mercredi, j'espère qu'on les retrouvera et qu'il y aura une réponse pénale."

Christelle (Koh-Lanta) menacée de mort... et poursuivie par un érotomane

Une situation ubuesque, d'autant plus que Teheiura a confirmé s'être dénoncé lui-même auprès de la production au sujet de cette tricherie. "Aucun aventurier n'a dénoncé Teheiura sur le fait qu'il ait reçu de la nourriture sur le camp. Teheiura a avoué seul son moment d'égarement, rappelle Denis Brogniart via un communiqué déjà relayé par ALP. Aucun événement lié à ce jeu ne donne le droit à l'envoi d'injures, de menaces et de messages haineux." Plus encore, la production encourage les apprentis Robinson victimes de tels actes à porter plainte et propose d'échanger avec la psychologue de l'émission, ce qu'a fait Christelle.