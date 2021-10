Koh Lanta : Les aventuriers "régulièrement attaqués", TF1 tape du poing sur la table

Ces dernières semaines, Alix a notamment été largement critiquée sur les réseaux sociaux, et même accusée de racisme après ses votes contre Jade et Coumba. Elle s'était exprimée sur le sujet dans sa story Instagram. "Je constate énormément de messages de haine, sachez que ça ne me touche pas du tout. Il faut bien quelqu'un à détester, cette saison c'est moi. Je le vis très très bien. Mais ce qui me dérange plus que tout c'est que les gens peuvent croire que je suis raciste sous prétexte que je vote Jade, Namadia et Coumba", s'était-elle insurgée. L'aventurière en couple avec un ancien candidat de Koh-Lanta, Mathieu, avait annoncé ne pas vouloir en rester là. "Ce sont ces messages qui me sortent par les yeux. De tels messages haineux, ça me sidère. Que ce soient des minots prépubères ou des vieux qui n'ont rien à foutre derrière ces messages, ça me blesse. Donc, à ces gens qui envoient des messages haineux à des gens qu'ils ne connaissent pas dans la vraie vie et qui ont juste leur cul posé dans leur canapé en regardant Koh-Lanta et qui n'ont rien à faire dans leur vie de merde à part donner leur avis, allez voir ailleurs tout simplement ! Je vais perdre mon temps à aller porter plainte et vous allez devoir répondre de vos actes devant la justice", avait ajouté Alix. Elle s'était ensuite expliquée sur son votre contre Coumba, qui s'est retrouvée sur l'île des bannis et qui n'a pas été éliminée puisqu'elle a réussi à battre son ami, son "frère", Namadia lors du duel. Ce dernier a été éliminé pour de bon.

Elle aussi, Coumba fait l'objet de nombreuses attaques sur les réseaux sociaux. Certaines injures publiques la blessent profondément et l'aventurière a rappelé que ces actes sont punis par la loi. "Mes chers, une injure publique est réprimée par la loi de 1881 (article 33), qui la punit d'une amende de 12 000 euros. La cyber police retrouve même les créateurs de faux-comptes", avait-elle fait savoir sur Instagram. Tout comme Alix, Coumba a décidé de porter plainte.