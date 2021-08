Alix (Koh-Lanta) en couple avec Mathieu : belle déclaration après l'officialisation

Ce n'est désormais plus un secret. Les deux candidats de Koh-Lanta, Les 4 Terres (2020) Alix et Mathieu sont en couple. Désormais, la belle blonde peut donc crier son amour à son cher et tendre sur Instagram.

L'an dernier, les tourtereaux se sont lancés dans l'aventure de leur vie. Ils se sont envolés pour les Fidji dans l'espoir de remporter Koh-Lanta. S'ils n'ont pas gagné l'émission (c'est Alexandra qui a raflé la mise), ils ont gagné l'amour. Tous deux étaient dans l'équipe des Bleus et se sont vite très bien entendus. Si à l'époque, les téléspectateurs de TF1 ne les soupçonnaient pas de s'être amourachés l'un de l'autre, ils ont eu des doutes quand, après l'aventure, ils ont fait plusieurs voyages ensemble et ont partagé des photos sur les réseaux sociaux.

Mais jamais Alix et Mathieu n'avaient officialisé... jusqu'à l'interview de la jeune femme pour Gala. Dans son édition du 12 août 2021, le magazine a consacré un article aux femmes de Koh-Lanta All Stars 2021. Une édition spéciale anniversaire à laquelle participe Alix. Et elle a révélé qu'elle avait eu un "coup de foudre pour Mathieu". "En rentrant, on s'est mis ensemble. Et ça dure depuis un an. On était nature-peinture sur l'île mais on s'est plu. Du coup, on s'est dit que le retour à la normale ne pouvait que bien se passer", a-t-elle déclaré.

Le soir de la parution, l'aventurière a souhaité poster une nouvelle photo en compagnie de l'homme qui fait battre son coeur. Un cliché pris lors d'un voyage à Tahiti. Tous deux transpercent l'objectif avec leurs yeux clairs. Mathieu est en premier plan, torse nu, le regard un peu dur. Elle se tient derrière et affiche un petit sourire. "Qu'est-ce qu'on a pas écrit sur elle et moi [...] Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est Bonnie. À eux deux, ils forment le gang Barrow Leurs noms, Bonnie Parker et Clyde Barrow", peut-on lire en légende de la publication. Des paroles de la chanson de Serge Gainsbourg et Brigitte Bardot.