Alix (Koh-Lanta) en couple avec Mathieu : elle officialise enfin et raconte leur "coup de foudre"

Cela paraît toujours incroyable, mais plusieurs candidats ont trouvé l'amour grâce à Koh-Lanta. Malgré les conditions de vie primaire et le physique qui en prend parfois un coup, certains aventuriers ont eu des coups de coeur, à l'image de Benoît et Jesta qui sont aujourd'hui mariés et parents de deux garçons (Juliann, 2 ans et Adriann, 6 mois) ou Candice et Jérémy, qui ont participé à Koh-Lanta, l'île au trésor (2016). Et lors de l'édition des 4 Terres (2020), deux participants ont eu un "coup de foudre".

Le coup d'envoi de Koh-Lanta All Stars 2021 sera donné le 24 août prochain, une édition spéciale pour les 20 ans du programme phare de TF1. Vingt aventuriers emblématiques se sont envolés pour l'île de Taha'a au milieu du Pacifique Sud (Tahiti) afin de vivre une nouvelle expérience hors du commun. Parmi eux se trouvait Alix et la jeune femme s'est confiée, avec d'autres participantes, à nos confrères de Gala, l'occasion pour elle d'enfin officialiser son couple avec Mathieu.

Depuis la fin de leur aventure, les deux candidats postaient de nombreuses photos de leurs voyages ou aventures à deux, sans jamais dire clairement qu'ils étaient en ensemble. C'est désormais chose faite. "Quand je suis arrivée à l'édition Les 4 Terres, j'ai eu un coup de foudre pour Mathieu. En rentrant, on s'est mis ensemble. Et ça dure depuis un an. On était nature-peinture sur l'île mais on s'est plu. Du coup, on s'est dit que le retour à la normale ne pouvait que bien se passer", a-t-elle déclaré. De quoi réjouir leurs fans.

De son côté, Candice a rappelé que lors de son aventure au Cambodge, elle ne s'est pas rapprochée de Jérémy. Elle l'avait même éliminé. Pourtant, ils filent le parfait amour depuis cinq ans, une relation qu'ils ont mis du temps à dévoiler au grand jour.

L'intégralité de l'interview des candidates de Koh-Lanta All Stars 2021 est à retrouver dans le magazine Gala du 12 août 2021.