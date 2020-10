Candice (Koh-Lanta) topless : photo souvenir sexy avec Jérémy

L'année 2020 est difficile pour tout le monde. À cause du menaçant coronavirus, les Français ont dû mettre de côté nombre de leurs projets, comme les départs en vacances. Alors, pour palier à ce manque, quoi de mieux que de se replonger dans ses archives pour s'évader. C'est ce qu'a fait Candice mardi 13 octobre 2020. L'ex-candidate de Koh-Lanta, l'île au trésor (2016) a d'ailleurs mis la main sur un cliché qui a régalé ses followers.

Et pour cause, il s'agit d'une image tirée de son voyage à Tahiti avec son compagnon, ex-aventurier lui aussi, Jérémy. Le duo a profité d'une balade en barque au milieu d'un paysage paradisiaque : véritablement seuls au monde à ce moment-là, Candice a même fait tomber le haut ! En effet, elle apparaît topless en train de pagayer sur la mer turquoise, pendant que Jérémy s'occupe de capter cet instant. Évidemment de dos pour ne pas trop en montrer, la jolie blonde de 23 ans a tout de même fait sensation, recueillant plus de 15 000 mentions "j'aime". "À quand la même photo de face ?", ose même un internaute coquin en commentaires.