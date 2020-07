Candice (Koh-Lanta) : Son nouveau projet plein de fraîcheur

Candice Boisson a de nouveaux beaux projets. La belle blonde de 23 ans révélée dans Koh-Lanta l'île au trésor (2016) s'est lancée dans une nouvelle aventure qui verra officiellement le jour en septembre prochain comme elle l'a confié en story Instagram, le 20 juillet 2020.

Grâce à la compagne de Jérémy, vous allez pouvoir perdre du poids ou soigner certaines douleurs. À la rentrée, elle ouvrira son centre de cryothérapie baptisé CryotherHappy. En parallèle, elle a travaillé sur un autre projet en lien avec son entreprise. "J'ouvre un centre de cryothérapie au sud de Lyon au mois de septembre. Et, en parallèle, j'ai bossé sur un autre projet qui verra aussi le jour en septembre. Je n'en avais pas parlé parce que j'avais peur que ça me porte malheur, mais c'est officiel : je lance ma marque de soins dermatologiques et sport. Ça va être des produits qui vont aller dans la continuité des soins de cryothérapie, notamment pour tout ce qui est problèmes de peau", a tout d'abord confié Candice Boisson.

Proche de ses abonnés, l'ancienne aventurière de TF1 - aussi vue dans Le Combat des héros en 2018 - compte sur ses abonnés pour lui venir en aide. Prochainement, elle proposera différents logos pour représenter ses soins baptisés Happycure. "Par la suite, vous allez choisir plein d'autres choses parce que je veux que ce soit des produits qui vous ressemblent et que vous aimez", a-t-elle conclu.

Pour les internautes qui souhaiteraient en savoir plus sur le centre de Candice Boisson, elle a créé une page Instagram fin avril. Elle y a notamment publié quelques photos des travaux. Elle a également dévoilé quelques publications mettant en avant les bienfaits de la cryothérapie pour donner envie à son public de tester cette technique pour un effet anti-âge ou amincissant.