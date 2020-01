Jérémy et Candice (Koh Lanta) en vacances : doux baisers sur la plage

Candice lui a offert le plus beau des cadeaux. Pour les 30 ans de son chéri, Jérémy, elle l'a surpris avec un magnifique voyage à Tahiti, lieu paradisiaque qu'il a toujours rêvé de visiter. C'est donc avec une joie non dissimulée que le couple y a posé ses bagages il y a plusieurs jours.

Au programme : découverte, farniente et surtout doux baisers sur la plage. Sur Instagram, la jolie blonde a posté une nouvelle photo de leurs vacances ce mercredi 15 janvier. Plus complices que jamais, les anciens aventuriers de Koh Lanta s'embrassent tendrement. "T'aimer un peu plus chaque jour", ajoute Candice en légende. Il n'en fallait pas plus pour faire fondre les internautes. "Tellement mimi", "Quelle photo et quel cadre", "Olala ça sent l'amour", "Tellement fan de vous", peut-on lire. Il faut dire que c'est la première fois que les tourtereaux s'affichent ainsi sur la Toile. Après avoir mis du temps à officialiser leur relation, ils sont toujours, néanmoins, restés pudiques quant à l'expression de leurs sentiments. Mais depuis un moment, leurs débuts timides semblent avoir laissé place à la démonstration. En témoigne le récent cri d'amour de Candice destiné à son compagnon pour son anniversaire. "Mon premier et unique Amour", inscrivait-elle sur ses réseaux sociaux.

L'année 2020 commence donc sous les meilleurs auspices pour Candice et Jérémy avec ce séjour sous les cocotiers. Mais à seulement 21 ans, la jeune femme pourrait bien prochainement vouloir passer un cap, celui du mariage. En effet, l'année passée, Candice a plusieurs fois fait allusion à son envie de se fiancer... Affaire à suivre !