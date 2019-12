Candice (Koh Lanta) en couple avec Jérémy : son cri d'amour pour ses 30 ans

En participant à Koh Lanta en 2016, Jérémy ne s'attendait certainement pas à rencontrer l'amour. Et pourtant, c'est bel et bien pour Candice qu'il a craqué lors de son aventure. Entre eux, ce fut inévitable. Néanmoins, désireux de garder secrète son idylle les premiers temps, le couple s'est préservé de l'oeil du grand public. Après avoir longtemps laissé courir les rumeurs, Jérémy et Candice ont finalement succombé à l'appel des réseaux sociaux et ont officialisé leur relation. Depuis, c'est l'amour au grand jour pour les deux anciens aventuriers. A tel point qu'ils ne manquent aucune occasion d'exprimer leur amour l'un pour l'autre.

Le 29 décembre 2019, le jeune homme fêtait son trentième anniversaire. Une chance pour la sportive de lui faire une tendre déclaration sur Instagram en postant une photo tirée de l'une de leurs aventures à travers le monde. "Mon premier et unique Amour. Joyeux trentième anniversaire", inscrit la jolie blonde amoureusement en légende. Elle gratifie cette publication des hashtags "happy" et "je t'aime", en plus d'un petit coeur rouge. Les fans ne se sont pas privés de commenter avec bienveillance ce post, tandis que d'autres ex-candidats du jeu d'aventure en ont profité pour souhaiter un bon anniversaire à Jérémy.

Le passage du cap des trente ans n'aurait pas pu mieux se dérouler pour le beau brun, qui a ensuite passé la soirée entouré de sa famille et de ses proches. Sur Instagram, il a dévoilé une série de clichés où le bonheur se lit sur les lèvres de chacun des invités. Nul doute que l'année 2020 s'annonce prometteuse pour Jérémy, lequel pourrait bien faire sa demande en mariage à sa belle, qui n'attend que ça...