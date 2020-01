Jérémy (Koh-Lanta) : Voyage de rêve avec Candice pour ses 30 ans

Ce n'est pas tous les jours que l'on fête ses 30 ans. Alors, après avoir fait la fête avec ses amis proches début janvier, une belle surprise attendait Jérémy, candidat révélé en 2016 dans Koh-Lanta, l'île au trésor.

Sa compagne Candice lui a en effet préparé un joli voyage afin qu'il se souvienne à jamais du début de sa trentième année. Avant de monter dans l'avion, le beau brun n'avait aucune idée de la destination qui l'attendait. Et en la découvrant, il n'a pas été déçu car il rêvait de s'y rendre depuis de nombreuses années. C'est à Tahiti que le couple, qui s'est rencontré lors du tournage du jeu d'aventure de TF1, a posé ses valises le week-end dernier et depuis, il partage ses aventures sur Instagram.

Ce 6 janvier 2020, en stories, Jérémy a partagé leur premier petit-déjeuner de rêve, avec une vue imprenable sur la mer. Candice et lui se sont ensuite rendus dans un marché local, au trou du souffleur, à Pointe Vénus ou encore à une cascade. Les tourtereaux n'ont également pas caché que le décalage horaire n'était pas simple à gérer. "Ouais ok, on n'a pas tout à fait récupéré le décalage horaire", a écrit le jeune homme en légende d'une photo sur laquelle il baillait. La belle blonde de 21 ans fixait quant à elle l'objectif sans sourire, le regard fatigué.

Jérémy a également partagé une photo sur laquelle sa moitié et lui apparaissaient souriants et une autre sur laquelle il tentait de grimper sur un cocotier. De son côté, Candice a également partagé un cliché sur l'espèce de palmiers et a posé de dos, face à la mer. Un séjour paradisiaque qui donne clairement envie.